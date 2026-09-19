CANAL RCN
Colombia

Atento: acaba de sentirse otro fuerte temblor en Chocó, Colombia

El epicentro volvió a ser en Istmina, Chocó, y la magnitud superó los 4.0. Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 19 de 2026
09:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano, a las 8:44 de la mañana de este sábado 19 de septiembre, confirmó otro temblor que sobrepasó los 4.0 de magnitud.

Al igual que el evento sísmico de la madrugada, el epicentro fue en Istmina, pero se alcanzó a sentir en Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Chocó, Colombia, hoy 19 de septiembre de 2026

  • 8:44 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Nóvita (Chocó) y a 59 de El Dovio (Valle del Cauca).

Tembló fuerte en Colombia en la madrugada de este 19 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud
RELACIONADO

Tembló fuerte en Colombia en la madrugada de este 19 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

"En el norte de Cali los vecinos dicen que fue fuerte", "duró varios minutos", "lo sentí en el barrio La Flora, en Cali", "hubo un movimiento de varios segundos" y "estaba en un piso 18 y me di cuenta de todo", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Hubo un nuevo movimiento telúrico tras el temblor de magnitud 4.6: ¿dónde fue?

26 minutos después de que se reportó el temblor de magnitud 4.6, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que hubo otro evento sísmico que sobrepasó los 3.0.

El epicentro nuevamente fue en Istmina y tuvo una profundidad mayor. Los detalles completos son los siguientes:

  • 9:10 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

¿Por qué se están presentando tantos temblores que sobrepasan los 4.0 de magnitud?

En los últimos días, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado varios movimientos telúricos que han tenido una magnitud de 4.0 o superior.

Fuerte sismo se registró en Perú hoy 19 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud
RELACIONADO

Fuerte sismo se registró en Perú hoy 19 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Es así como los expertos han analizado la situación y explicado que se trata de un enjambre sísmico, que hace referencia a una serie de temblores que ocurren en una misma zona, pero, a diferencia de las réplicas, pueden tener magnitudes similares, mayores o menores.

Además, es posible que estos eventos duren horas, días o, incluso, algunas semanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Capturan a alias Zafiro y familiares por secuestro de joven manicurista en Ciudad Bolívar

Artistas

Reconocida influencer de Colombia confirmó la muerte de su bebé recién nacida

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional denuncia irregularidades en 11 cajas de compensación intervenidas

Otras Noticias

Perú

Fuerte sismo se registró en Perú hoy 19 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Las autoridades locales ya realizaron las inspecciones correspondientes y se pronunciaron. Estos son los detalles.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 19 de septiembre de 2026

Este sábado 19 de septiembre, llega con una energía más pausada, ideal para revisar decisiones recientes, poner límites y dedicar tiempo a aquello que realmente aporta tranquilidad.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 18 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Cuidado personal

Método Long FUE: La nueva técnica para recuperar su cabello sin necesidad de raparse

James Rodríguez

Primeras palabras de James Rodríguez tras debutar como jugador de Atlético Nacional