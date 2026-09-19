Atento: acaba de sentirse otro fuerte temblor en Chocó, Colombia

El Servicio Geológico Colombiano, a las 8:44 de la mañana de este sábado 19 de septiembre, confirmó otro temblor que sobrepasó los 4.0 de magnitud.

Al igual que el evento sísmico de la madrugada, el epicentro fue en Istmina, pero se alcanzó a sentir en Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Chocó, Colombia, hoy 19 de septiembre de 2026

8:44 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Nóvita (Chocó) y a 59 de El Dovio (Valle del Cauca).

"En el norte de Cali los vecinos dicen que fue fuerte", "duró varios minutos", "lo sentí en el barrio La Flora, en Cali", "hubo un movimiento de varios segundos" y "estaba en un piso 18 y me di cuenta de todo", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Hubo un nuevo movimiento telúrico tras el temblor de magnitud 4.6: ¿dónde fue?

26 minutos después de que se reportó el temblor de magnitud 4.6, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que hubo otro evento sísmico que sobrepasó los 3.0.

El epicentro nuevamente fue en Istmina y tuvo una profundidad mayor. Los detalles completos son los siguientes:

9:10 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

¿Por qué se están presentando tantos temblores que sobrepasan los 4.0 de magnitud?

En los últimos días, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado varios movimientos telúricos que han tenido una magnitud de 4.0 o superior.

Es así como los expertos han analizado la situación y explicado que se trata de un enjambre sísmico, que hace referencia a una serie de temblores que ocurren en una misma zona, pero, a diferencia de las réplicas, pueden tener magnitudes similares, mayores o menores.

Además, es posible que estos eventos duren horas, días o, incluso, algunas semanas.