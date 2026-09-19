Tembló fuerte en Colombia en la madrugada de este 19 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud
El movimiento telúrico se sintió en Chocó y en el Valle del Cauca. ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
07:37 a. m.
Sobre las 12:01 de la madrugada de este 19 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico en Chocó.
El epicentro fue en Istmina y la magnitud volvió a alcanzar los 4.0. ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? ¿De cuánto fue la profundidad? Entérese a continuación.
Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 19 de septiembre de 2026
- 12:01 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 4.0.
Profundidad: 45 kilómetros.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 52 de El Dovio (Valle del Cauca).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 19 de septiembre de 2026?
- 1:28 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Cepitá (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).
- 2:43 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 160 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Betulia (Santander), a 6 de Zapatoca (Santander) y a 18 de San Vicente de Chucurí (Santander).
- 3:02 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 4:04 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 151 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 4:30 a.m.
Epicentro: Piedecuesta, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 151 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Guaca (Santander), a 10 de San Andrés (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).
- 5:09 a.m.
Epicentro: Ariguaní, Magdalena.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 80 kilómetros.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Bosconia (Cesar), a 29 de El Paso (Cesar) y a 33 de El Copey (Cesar).
- 5:25 a.m.
Epicentro: Sipí, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Sipí (Chocó), a 33 de Nóvita (Chocó) y a 47 de Condoto (Chocó).
- 6:11 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Cepitá (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).
- 6:30 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).