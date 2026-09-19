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Tembló fuerte en Colombia en la madrugada de este 19 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El movimiento telúrico se sintió en Chocó y en el Valle del Cauca. ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

septiembre 19 de 2026
07:37 a. m.
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Sobre las 12:01 de la madrugada de este 19 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico en Chocó.

El epicentro fue en Istmina y la magnitud volvió a alcanzar los 4.0. ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? ¿De cuánto fue la profundidad? Entérese a continuación.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 19 de septiembre de 2026

  • 12:01 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 52 de El Dovio (Valle del Cauca).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 19 de septiembre de 2026?

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Cepitá (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

  • 2:43 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 160 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Betulia (Santander), a 6 de Zapatoca (Santander) y a 18 de San Vicente de Chucurí (Santander).

  • 3:02 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 4:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 4:30 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Guaca (Santander), a 10 de San Andrés (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).

  • 5:09 a.m.

Epicentro: Ariguaní, Magdalena.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 80 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Bosconia (Cesar), a 29 de El Paso (Cesar) y a 33 de El Copey (Cesar).

  • 5:25 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Sipí (Chocó), a 33 de Nóvita (Chocó) y a 47 de Condoto (Chocó).

  • 6:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Cepitá (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

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  • 6:30 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

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