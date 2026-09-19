Fuerte sismo se registró en Perú hoy 19 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Este sábado 19 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano tuvo conocimiento de un fuerte sismo que se sintió en Perú.

El epicentro fue en Condorcanqui, Amazonas, Perú, la provincia que está situada al nororiente de ese país y tiene como capital a Santa María de Nieva.

Además, la magnitud, de acuerdo con el monitoreo de los expertos, sobrepasó los 5.0.

Estos son los detalles del fuerte sismo que se sintió en Perú hoy 19 de septiembre de 2026

2:12 a.m. (hora de Colombia y Perú).

Epicentro: Condorcanqui, Amazonas, Perú.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial.

Municipios más cercanos: a 96 kilómetros de Distrito de Nieva (capital Santa María de Nieva), a 65 de Distrito de Río Santiago y a 50 de Distrito de Pastaza (provincia de Alto Amazonas, Loreto).

¿Qué han manifestado las autoridades de Perú tras el sismo de este 19 de septiembre de 2026?

Después de que se sintió el movimiento telúrico, el Instituto Geofísico del Perú informó que ese evento sísmico tuvo una intensidad de grado III.

Eso significa que se trató de un 'remezón débil' y que, por lo tanto, no hubo daños estructurales, heridos ni víctimas.

Además, las autoridades fronterizas han llevado a cabo un monitoreo constante y han asegurado que la situación se encuentra en calma debido a que no se han reportado réplicas de una magnitud considerable.

En Colombia también se sintió un fuerte temblor hoy 19 de septiembre de 2026: ¿dónde?

Aproximadamente dos horas antes del sismo en Perú, el Servicio Geológico Colombiano también confirmó un movimiento telúrico en Chocó.

El epicentro fue en Istmina y la magnitud alcanzó los 4.0. Los detalles completos son los siguientes:

12:01 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 52 de El Dovio (Valle del Cauca).