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Capturan a alias Zafiro y familiares por secuestro de joven manicurista en Ciudad Bolívar

De acuerdo con las investigaciones, el ataque habría tenido como origen una presunta venganza sentimental.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
09:05 a. m.
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La Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), logró la captura de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Quince’, señalados de participar en el secuestro, hurto y agresión de una joven manicurista de 22 años. Entre los detenidos se encuentran alias Zafiro, su hija alias Luisa y su yerno alias Harold.

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Los hechos se remontan al 13 de enero de 2026, cuando la víctima fue abordada en un salón de belleza del sector El Ensueño, en Ciudad Bolívar. Mediante intimidación con arma de fuego, los agresores la obligaron a subir a un taxi, donde permaneció retenida cerca de 20 minutos. Durante el trayecto fue golpeada en el rostro y la cabeza, además de sufrir una lesión con arma cortopunzante en una pierna.

Investigación de ocho meses y pruebas contundentes

Luego de la denuncia ciudadana y al seguimiento policial, la joven fue abandonada por sus captores y logró sobrevivir al ataque. Posteriormente, un proceso investigativo de ocho meses permitió recolectar material probatorio clave, incluyendo videos de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos e inspecciones judiciales.

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Con estas evidencias, las autoridades lograron las capturas en operativos realizados en Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda. Según las pesquisas, alias ‘Zafiro’ habría planeado y ejecutado el secuestro, mientras que su hija y su yerno participaron activamente en la agresión y el hurto.

Venganza sentimental y medida de aseguramiento

De acuerdo con las investigaciones, el ataque habría tenido como origen una presunta venganza sentimental, pues la víctima habría sostenido una relación con la pareja actual de alias Zafiro.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple, hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Uno de ellos registra antecedentes por tráfico de estupefacientes. Tras las audiencias, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La víctima, que sufrió una incapacidad médica de 10 días, recibe acompañamiento de las autoridades mientras avanza el proceso judicial contra los responsables.

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