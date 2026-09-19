Gobierno Nacional denuncia irregularidades en 11 cajas de compensación intervenidas

El vocero del Gobierno Nacional, Miller Soto, reveló nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos de las cajas de compensación familiar. Según dijo, “se siguen destapando graves hallazgos del gobierno anterior”, y advirtió que de las 42 cajas que existen en el país, 11 ya están intervenidas o bajo medidas de vigilancia de la Superintendencia de Subsidio Familiar.

Soto recordó que estas entidades administraron en 2025 cerca de 14,1 billones de pesos, provenientes del aporte del 4% de la nómina de los trabajadores. “Esa no es plata del gobierno. Es de los trabajadores para subsidios, vivienda, recreación y bienestar de sus familias”, enfatizó.

Intervención en Comfamiliar Atlántico

La más reciente medida de control recayó sobre Comfamiliar Atlántico, con 278.000 afiliados y más de 600.000 beneficiarios. La intervención se produjo en julio por riesgos en la gestión financiera y en el gobierno corporativo.

RELACIONADO Ordenan investigar la Universidad de La Guajira por presuntas irregularidades

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, entregó un balance tras una revisión en Barranquilla: se detectaron “modificaciones en la estructura administrativa y creación de cargos en los últimos días de la administración anterior”, contratos de larga duración que excedían el periodo de intervención, posibles incompatibilidades contractuales y presuntos casos de acoso laboral. López aseguró que la documentación ya fue remitida a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

RELACIONADO Gobierno retira a Colombia de coalición internacional por los derechos LGBTI

La “telaraña azul” en Comfenalco Antioquia

Las irregularidades identificadas en Comfenalco Antioquia, conocidas previamente por Noticias RCN, también fueron señaladas por la ministra. Allí se habría tejido lo que denominó la “telaraña azul”, una presunta red de intereses políticos que buscaba controlar de manera irregular más de 1 billón de pesos, con vínculos que, según la denuncia, llegarían hasta excongresistas cercanos al expresidente Gustavo Petro.

El vocero Soto subrayó que el actual gobierno no pretende politizar estas entidades. “Estas cajas son patrimonio de los trabajadores colombianos y de sus familias, no una prenda de ningún proyecto político”, dijo.