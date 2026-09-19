CANAL RCN
Colombia

Reconocida influencer de Colombia confirmó la muerte de su bebé recién nacida

La creadora de contenido informó lo sucedido mediante una desgarradora publicación en redes sociales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
09:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las influencers más reconocidas de Cali, Colombia, está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El viernes 18 de septiembre de 2026, Melissa Gutiérrez, a través de su cuenta de Instagram, informó que falleció su bebé.

Reconocida actriz tuvo que hospitalizar a su bebé de emergencia: esto fue lo que pasó
RELACIONADO

Reconocida actriz tuvo que hospitalizar a su bebé de emergencia: esto fue lo que pasó

La creadora de contenido publicó un carrete de fotos aferrándose a su pareja y a su niña y escribió un desgarrador mensaje.

Esta fue la desgarradora publicación en la que Melissa Gutiérrez, la reconocida influencer de Colombia, confirmó la muerte de su bebé

Desde una entidad hospitalaria, Melissa Gutiérrez le dio el último adiós a su bebé y expresó que la amará toda la vida.

"Te amamos mucho, princesita. Cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mí. Lo mejor que me pasó fuiste tú, sin duda. Feliz de poder haberte conocido", escribió la influencer caleña.

"Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera y, bueno, solo él sabe nuestro destino", añadió.

Además, en una historia de Instagram, Melissa Gutiérrez manifestó que anhela que la vida le vuelva a conceder la oportunidad de ser mamá.

Estas han sido las sentidas reacciones tras el fallecimiento del bebé de Melissa Gutiérrez, la influencer de Colombia

Después de que Melissa Gutiérrez realizó la desgarradora publicación, sus internautas se solidarizaron con su situación y le expresaron un apoyo incondicional.

Falleció Luciana, la bebé de ocho meses que esperaba un traslado de Neiva a Bogotá
RELACIONADO

Falleció Luciana, la bebé de ocho meses que esperaba un traslado de Neiva a Bogotá

"Qué difícil es entender la vida", "Dios llene tu alma de resignación", "tu bebé vino a este mundo como tu gran maestra", "eres una mujer guerrera", "un abrazo, hermosa", "mi más sentido pésame", "se me partió el alma en dos", "qué triste noticia", "va a ser tu angelito para toda la vida", "ella los va a estar cuidando desde arriba", "se cuánto duele", "se me salieron las lágrimas", "estamos contigo para lo que necesites" y "bendigo tu vida", han sido algunas de las reacciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Atento: acaba de sentirse otro fuerte temblor en Chocó, Colombia

Bogotá

Capturan a alias Zafiro y familiares por secuestro de joven manicurista en Ciudad Bolívar

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional denuncia irregularidades en 11 cajas de compensación intervenidas

Otras Noticias

América de Cali

¿Pierde puntos el América de Cali? Dimayor tomó nueva decisión en el caso Yhormar Hurtado

Se resolvieron dos nuevas demandas interpuestas tras la alineación del lateral derecho. ¿Cuáles fueron las conclusiones?

Perú

Fuerte sismo se registró en Perú hoy 19 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Las autoridades locales ya realizaron las inspecciones correspondientes y se pronunciaron. Estos son los detalles.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 19 de septiembre de 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 18 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Cuidado personal

Método Long FUE: La nueva técnica para recuperar su cabello sin necesidad de raparse