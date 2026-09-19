Reconocida influencer de Colombia confirmó la muerte de su bebé recién nacida

Una de las influencers más reconocidas de Cali, Colombia, está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El viernes 18 de septiembre de 2026, Melissa Gutiérrez, a través de su cuenta de Instagram, informó que falleció su bebé.

La creadora de contenido publicó un carrete de fotos aferrándose a su pareja y a su niña y escribió un desgarrador mensaje.

Esta fue la desgarradora publicación en la que Melissa Gutiérrez, la reconocida influencer de Colombia, confirmó la muerte de su bebé

Desde una entidad hospitalaria, Melissa Gutiérrez le dio el último adiós a su bebé y expresó que la amará toda la vida.

"Te amamos mucho, princesita. Cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mí. Lo mejor que me pasó fuiste tú, sin duda. Feliz de poder haberte conocido", escribió la influencer caleña.

"Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera y, bueno, solo él sabe nuestro destino", añadió.

Además, en una historia de Instagram, Melissa Gutiérrez manifestó que anhela que la vida le vuelva a conceder la oportunidad de ser mamá.

Estas han sido las sentidas reacciones tras el fallecimiento del bebé de Melissa Gutiérrez, la influencer de Colombia

Después de que Melissa Gutiérrez realizó la desgarradora publicación, sus internautas se solidarizaron con su situación y le expresaron un apoyo incondicional.

"Qué difícil es entender la vida", "Dios llene tu alma de resignación", "tu bebé vino a este mundo como tu gran maestra", "eres una mujer guerrera", "un abrazo, hermosa", "mi más sentido pésame", "se me partió el alma en dos", "qué triste noticia", "va a ser tu angelito para toda la vida", "ella los va a estar cuidando desde arriba", "se cuánto duele", "se me salieron las lágrimas", "estamos contigo para lo que necesites" y "bendigo tu vida", han sido algunas de las reacciones.