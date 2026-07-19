Piden al ICBF atención urgente a niña Emberá con conductas de riesgo tras la muerte de su madre

La Alcaldía de Bogotá solicitó formalmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atención prioritaria para una niña indígena de la comunidad Emberá que presenta ideación suicida tras el fallecimiento de su madre.

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La muerte de la mujer se registró el pasado 18 de julio; desde entonces, la menor ha presentado conductas que han sido calificadas como de riesgo inminente para su vida e integridad.

Frente a la delicada situación, el llamado de la alcaldía al ICBF contempla la activación de rutas de atención especializadas para la protección de los derechos fundamentales de la menor.

¿De qué murió la madre de la niña Emberá?

A través de un comunicado, la Alcaldía de Bogotá explicó que la madre de la niña, quien era su cuidadora primaria, falleció en circunstancias que llevaron a la activación inmediata de protocolos distritales.

Los equipos del Distrito hicieron presencia en el lugar para el levantamiento del cuerpo y activaron el auxilio funerario para la familia, así lo informó la Alcaldía.

El riesgo que corre la menor Emberá con ideaciones suicidas

La alerta sobre el estado emocional crítico de la menor fue identificada por el médico ancestral que forma parte del equipo de la Secretaría Distrital de Salud:

Esta situación representa un riesgo inminente para su vida e integridad y requiere atención especializada, inmediata y prioritaria por parte de las autoridades competentes

Al mismo tiempo, la Alcaldía de Bogotá reportó que los altos niveles de consumo de alcohol al interior de la UPI La Rioja han impedido que los equipos territoriales logren ingresar para realizar la verificación directa del estado de la niña.

Esta situación ha complicado las labores de atención inmediata y ha incrementado la urgencia de la intervención del ICBF.

Ante la gravedad de los hechos, el Distrito realizó la articulación interinstitucional con el ICBF. La solicitud incluye la verificación del estado de derechos no solo de la niña afectada, sino también de su hermano.