Inundaciones amenazan 5.000 hectáreas de cultivos de arroz en Meta, advierte gerente de Fedearroz

Las intensas lluvias que azotan el país están causando estragos en el sector agrícola, particularmente en los cultivos de arroz. Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, advirtió en una entrevista con Noticias RCN sobre la crítica situación que enfrentan los arroceros en el país.

Gerente general de Fedearroz advierte graves afectaciones en el sector por lluvias

Hernández reveló que aproximadamente 5.000 hectáreas de cultivos de arroz en el departamento del Meta se encuentran bajo agua, afectadas por inundaciones y desbordamientos de ríos.

“En el Meta hay aproximadamente 5.000 hectáreas o más bajo agua, afectadas por las inundaciones y el desbordamiento de los ríos. El problema es que no solamente se está perdiendo el cultivo, sino que hay muchas familias en dificultades”, detalló.

El gerente también aseguró que ha “escuchado a los alcaldes, a los gobernadores, justamente los gobernadores del Meta y otros departamentos pidiendo la ayuda del gobierno para poder solucionar este tipo de problemas. Es muy grave, no solamente se afecta la producción de alimentos, se pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que hay muchas familias afectadas con este desbordamiento de los ríos”.

El panorama se complica aún más en otras regiones del país. En Casanare y Tolima, las lluvias continuas han impedido la siembra en muchas zonas.

“Hay zonas del país en las que no se ha podido terminar de sembrar, especialmente en Casanare y en el departamento de Tolima. Y la razón es que llueve todos los días y no se puede preparar las fincas o los lotes arroceros y se está pasando el tiempo y seguramente no se podrá hacer en estos días, no se van a poder sembrar y esto va a disminuir la producción y la oferta de arroz en el país”, detalló Hernández.

A estos problemas climáticos se suman las dificultades económicas que ya enfrentaba el sector. Hace algunas semanas, los arroceros denunciaban que estaban vendiendo la carga muy por debajo de los costos de producción.

Aunque el Ministerio de Agricultura prometió ayudas para pequeños y medianos agricultores, Hernández señaló que hasta el momento estas no se han materializado.

¿Qué sucede con los arroceros en el país?

“Hay una promesa, un compromiso del Ministerio de Agricultura desde el comienzo del semestre, a raíz de todas las conversaciones que ha habido y las solicitudes de todos los agricultores de tener una ayuda por parte del Estado. El Ministerio de Agricultura ofreció dar una suma por carga a los pequeños agricultores, pero hasta el momento no ha sido posible que esto se dé y ahora tenemos los problemas invernales que están afectando de una forma muy importante”, añadió.

La situación actual requiere una respuesta urgente por parte del Gobierno Nacional.

Los arroceros no solo necesitan apoyo para enfrentar las pérdidas causadas por las inundaciones, sino también el cumplimiento de las promesas de ayuda económica realizadas anteriormente.