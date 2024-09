Efraín Cepeda dijo que ya giraron al Congreso los recursos necesarios para el funcionamiento

Efraín Cepeda, el presidente del Senado, anunció en horas de la tarde de este martes que ya habían ingresado los recursos necesarios para el funcionamiento de la corporación. Con esto, el senador del partido Conservador aseguró que la Cámara Alta del Congreso podría continuar con el trámite de los más de 160 proyectos de ley que estaban represados.

RELACIONADO Senado convocó sesión plenaria mixta ante las contingencias de conectividad aérea

“En el día de ayer llegaron los recursos para el funcionamiento del Senado de la República de manera que ya se le situaron los recursos a la imprenta para que podamos publicar proyectos. Hoy se debe estar firmando el contrato [...] y poder publicar más de 160 proyectos de ley que tenemos represados”, aseguró Cepeda.

Con la gira de recursos, dice Cepeda, se deja de lado la parálisis parcial, como él mismo lo había denominado, en la que estaba el Legislativo del país debido a la falta del giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Tras llegada de los recursos al Congreso, se pueden hacer contrataciones de personal: Efraín Cepeda

Además, el congresista señaló que con la llegada de los recursos, se puede dar continuidad al noticiero del Senado y al Canal Congreso, dos elementos que Cepeda había asegurado que estaban en peligro por la falta del giro del dinero.

“El Canal Congreso y el noticiero del Senado que tienen presupuesto hasta el 30 de este mes, nueve días más, si no se nos gira no tendremos ni canal no tendremos noticiero”, había indicado el senador a finales de agosto.

De igual forma, Cepeda aseguró que con estos recursos ya se podía iniciar la contratación del personal.

“Es para la contratación del personal porque todas las dependencias están trabajando casi que solos y con las uñas”, dijo el diputado.

Senado y Cámara de Representantes habían denunciado retrasos en la entrega de recursos para el funcionamiento

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes habían insistido en múltiples ocasiones al Ministerio de Hacienda la necesidad de desembolsar los recursos necesarios para funcionar.

RELACIONADO Cámara de Representantes solicita al Ministerio de Hacienda los recursos para contratar personal del segundo semestre

De hecho, el 21 de agosto se conoció que la cámara baja del Congreso había enviado al Ministerio de Hacienda una carta solicitando el desembolso de 3.000 millones de pesos para realizar la contratación de varios funcionarios de la célula para el segundo semestre de este 2024.

Un día antes, Cepeda afirmó ante el Senado que el Ministerio de Hacienda no había hecho el giro completo de los recursos necesarios pues de 11.000 millones había girado 9.000.