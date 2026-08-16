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Gobierno anuncia plan para comerciantes y microempresarios de Pereira tras el terremoto

El plan cuenta con el apoyo de Acopi, Confecámaras y Fenalco.

Foto: Colprensa / Juanse Hernández
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Nicolás Martínez Sánchez

agosto 16 de 2026
10:51 a. m.
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El Ministerio de Comercio dio a conocer el Plan de Reconstrucción para los comerciantes y microempresarios que se vieron afectados por el terremoto del lunes 10 de agosto.

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Siete días después de la tragedia, el reporte más reciente de la UNGRD, con corte a las 7:30 a.m. del domingo 16 de agosto, es: 289 fallecidos, 4.187 lesionados, 143 desaparecidos y 354 personas rescatadas.

Pereira, una de las ciudades más afectadas

Frente a la infraestructura, esto dicen las cifras: 127.557 viviendas averiadas, 26.945 viviendas destruidas, 66 edificios colapsados, 285 centros de salud afectados, 2.838 centros educativos afectados, 3.782 centros comunitarios afectados, 407 vías afectadas, 92 acueductos afectados, 44 puentes vehiculares afectados, 12 puentes peatonales afectados y 5 aeropuertos afectados.

Entre las ciudades más perjudicadas se encuentra Pereira. De acuerdo con Asocapitales, 35.200 viviendas están averiadas, 66 estructuras colapsadas, 67 averiadas, siete centros de salud y 165 instituciones educativas afectadas.

En medio de las labores que adelantan las autoridades, el Ministerio de Comercio entregó detalles sobre el Plan de Reconstrucción para los comerciantes en Pereira. Contará con el apoyo de Acopi, Confecámaras y Fenalco.

Detalles serán anunciados en pocos días

Mauricio Gómez Amín, el ministro de Comercio, estuvo en la capital risaraldense visitando las tiendas y negocios perjudicados. Esto permitió contar con un censo y así tener clara la magnitud de los daños en materia económica.

Por eso, dentro de pocos días se dará a conocer cómo se pondrá en marcha el Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica. La columna de la iniciativa se centrará en medidas, alivios y mecanismos.

Entonces, la idea será “acelerar la recuperación de los establecimientos, preservar los empleos, proteger el tejido empresarial y evitar que la emergencia se convierta en una crisis económica”.

“Vamos a reconstruir, a trabajar y a salir adelante juntos (…) Queremos que las decisiones respondan a las necesidades reales de nuestros empresarios”, concluyó el jefe de cartera.

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