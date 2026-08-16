Murió joven promesa del deporte tras terremoto en el país: fue hallado sin vida entre los escombros

Tras intensas jornadas de búsqueda e incertidumbre, los organismos de socorro de Cali confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida del joven beisbolista venezolano Juan José Vivas Santiago, de 16 años, y de sus abuelos maternos, Juan de Dios Vivas (68 años) y Yelitza González (65 años).

Los tres fallecieron atrapados bajo los restos del edificio Vanessa, ubicado en el barrio Los Cámbulos (carrera 44 con calle 9), el cual colapsó debido al violento terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia a las 7:34 a.m. del pasado lunes 10 de agosto.

El menor, oriundo de Barinas (Venezuela), se había trasladado a la capital del Valle del Cauca a finales de 2025. Su meta era formarse en una academia deportiva local para lograr ser firmado por un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) en Estados Unidos, país donde residían sus padres. Durante su estancia en Colombia, sus abuelos eran quienes lo acompañaban y cuidaban en su día a día.

Las labores de rescate se prolongaron por más de tres días debido a la complejidad estructural de la edificación colapsada. Bomberos, personal de la Defensa Civil y un equipo especializado de mineros habilitaron túneles entre el concreto para abrirse paso hasta el departamento donde se encontraba la familia.

Luto en el deporte por muerte de este jugador

Durante las avanzadas de la remoción de escombros, los rescatistas extrajeron objetos personales que permitieron confirmar que estaban cerca del lugar donde se resguardaba la familia. Entre los materiales hallados figuraban una biblia familiar y un bate de béisbol perteneciente al joven deportista.

Sus padres viajaron de urgencia desde Florida (Estados Unidos) hacia Cali tras conocer la noticia de la emergencia, permaneciendo en las inmediaciones del edificio Vanessa hasta el momento en que se realizó la identificación oficial de las víctimas en la zona de desastre.

La pérdida de Juan José Vivas generó una ola de condolencias de parte de entidades deportivas. El Ministerio del Deporte de Colombia expresó a través de sus canales oficiales su solidaridad hacia los familiares, compañeros y la comunidad deportiva del Valle del Cauca.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, compañeros y a toda la comunidad deportiva del Valle del Cauca. Colombia, un solo corazón”, dice el posteo en las redes sociales.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del beisbolista Juan José Vivas, atleta de 16 años víctima del terremoto en nuestro país. Siempre te recordaremos por ese amor al deporte, y nos unimos a las oraciones para su familia. ¡Vuela alto!”, expresó el mensaje en Indervalle.

De igual forma, el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle) lamentó públicamente el fallecimiento del atleta de 16 años, destacando su amor y entrega por el béisbol.

Los allegados y familiares adelantan las diligencias legales correspondientes ante las autoridades locales para solicitar la entrega de los restos e iniciar el proceso de repatriación.