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¿Va a donar por el terremoto en Colombia? Recomendaciones para hacerlo de forma segura

Donaciones por el terremoto: cómo evitar caer en estafas. Tome nota a estas recomendaciones.

Así puede evitar caer en estafas al donar para las víctimas del terremoto en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
08:51 a. m.
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Las donaciones para las personas afectadas por el terremoto en Colombia se han multiplicado, pero también aumentan los riesgos de caer en falsas campañas.

La solidaridad suele crecer rápidamente después de una emergencia. Sin embargo, ese mismo escenario puede ser aprovechado por delincuentes para crear solicitudes falsas de ayuda y recibir dinero mediante enlaces, códigos QR, cuentas bancarias o Llaves de Bre-B que aparentan pertenecer a organizaciones legítimas.

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La recomendación principal es sencilla: antes de donar, hay que verificar quién está detrás de la solicitud y quién recibirá realmente el dinero.

¿Cómo identificar una falsa campaña de donación?

Una publicación en redes sociales no necesariamente es confiable porque tenga fotografías reales de la emergencia, utilice el nombre de una fundación conocida o sea compartida por alguien cercano. Los ciberdelincuentes pueden tomar elementos de campañas verdaderas para construir solicitudes aparentemente legítimas.

Expertos de Kaspersky advierten que una de las principales señales de riesgo son los enlaces recibidos directamente por WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales. En lugar de ingresar desde esos mensajes, lo recomendable es buscar directamente la página oficial de la organización y comprobar allí sus canales habilitados para recibir aportes.

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La compañía también señala que el 40 % de los colombianos no sabe reconocer una página web falsa, según un estudio citado por la firma. Esto facilita que sitios fraudulentos, con direcciones muy similares a las originales, puedan pasar inadvertidos.

Otro punto clave está en las transferencias. Si una campaña proporciona un número de celular, una cuenta bancaria o una Llave de Bre-B, el donante debe revisar el nombre del destinatario que aparece en su aplicación bancaria antes de confirmar la operación.

Si el nombre no coincide con la organización o persona que supuestamente recibe el aporte, lo mejor es detener la transferencia y comprobar la información por otro canal.

¿Qué debe revisar antes de donar por internet?

Los códigos QR y los enlaces acortados también requieren atención. Aunque son mecanismos habituales para facilitar pagos, pueden dirigir a páginas diferentes de las que el usuario espera. Antes de introducir información personal o bancaria, conviene revisar la dirección del sitio y confirmar que corresponde al canal oficial.

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Kaspersky recomienda además no dejarse llevar por mensajes que apelen exclusivamente a la urgencia, como solicitudes para transferir dinero inmediatamente o compartir una campaña con todos los contactos.

También es importante verificar antes de reenviar. Una cadena que llega por WhatsApp puede haber perdido su contexto original y contener datos que ya no corresponden a una campaña real. Compartir directamente el enlace oficial de una organización es más seguro que replicar capturas de pantalla o mensajes cuyo origen no está claro.

En medio de la emergencia provocada por el terremoto, estas verificaciones pueden tomar apenas unos minutos. La solidaridad no tiene que detenerse, pero sí conviene confirmar el destino de cada aporte antes de hacer la transferencia.

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