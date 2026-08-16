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¿De qué hablaron Abelardo de la Espriella y Donald Trump? Detalles de la conversación

La charla que duró 10 minutos se centró en el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia tras el devastador terremoto.

Trump y Abelardo.
Trump y Abelardo. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 16 de 2026
08:23 a. m.
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A través de X, el presidente Abelardo de la Espriella informó que tuvo una conversación con su homólogo Donald Trump. La charla se dio el sábado 15 de agosto y duró 10 minutos.

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“Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo”, sostuvo De la Espriella.

De la Espriella pidió suspender los altos aranceles

El país norteamericano ha sido una de las naciones que ha apoyado a Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

De la Espriella le dijo a Trump que el mayor desafío para Colombia será la reconstrucción en medio de una situación económica difícil y apocalíptica. Por eso, pidió que tuviera en cuenta la suspensión temporal de los aranceles a productos colombianos.

Esto, con el fin de aliviar a los empresarios, quienes según mencionó el presidente, están enfrentando momentos difíciles: “La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo”.

EE. UU. ha ayudado con más de 20 millones de dólares

Días atrás, el presidente Trump anunció 11 millones de dólares más para las ayudas humanitarias. Entonces, el aporte económico de Estados Unidos es de 26.5 millones de dólares hasta el momento.

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La recepción se hace por medio de Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y World Vision.

De igual forma, desde Florida se han llevado a cabo campañas de recolecta para enviar ayudas a Colombia, tales como alimentos o productos de aseo.

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