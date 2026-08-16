País latino empezará a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes

Los extranjeros sin residencia permanente en Argentina tendrán que costear de su propio bolsillo la atención médica no urgente en los centros de salud de la red pública nacional, o bien contar con un seguro.

La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la reglamentación de un decreto dictado en 2025 que reformó la Ley de Migraciones, busca poner fin a lo que el gobierno de Javier Milei cataloga como "turismo de salud".

La nueva disposición gubernamental busca evitar "los tours sanitarios, donde hay gente que viene al país, se atiende en un hospital público y se vuelve a su lugar de origen", indicó el portavoz de la Presidencia, Adrián Ravier, durante una rueda de prensa en la que no se precisaron estadísticas ni datos concretos sobre el impacto económico real de este fenómeno.

Otras medidas de la administración Milei contra la migración:

El fin del acceso irrestricto y gratuito para no residentes altera una de las dinámicas históricas del sistema estatal argentino. Además, el recorte de beneficios se extiende a otras áreas, como la educación, que solía ser de acceso universal, como la salud.

El mismo decreto faculta a las universidades a cobrar aranceles a alumnos extranjeros sin residencia, endurece las condiciones para tramitar la ciudadanía y agiliza los trámites de expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en territorio nacional.

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¿En qué casos no se cobrará la asistencia médica a extranjeros no residentes en la Argentina?

No obstante, la cobertura gratuita mantendrá un único margen de excepción: la preservación de la vida. Desde el Ministerio de Salud especificaron mediante un comunicado que la atención seguirá siendo inmediata frente a situaciones de vida o muerte.

Ravier garantizó que en casos en los que la atención sea indispensable para salvar la vida del paciente "no será cobrada ni deberá ser demorada con procedimientos burocráticos o administrativos".

Un esquema similar había sido adoptado por autoridades regionales. Al ser Argentina un país federal, la decisión del gobierno central solo aplica a los hospitales de jurisdicción nacional; sin embargo, las jurisdicciones locales ya habían avanzado de forma autónoma en el cobro de aranceles médicos a extranjeros.