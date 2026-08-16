CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: domingo 16 de agosto de 2026

Este domingo 16 de agosto, será un día marcado por el agradecimiento y la reflexión sobre las situaciones actuales del mundo.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El domingo invita a bajar la velocidad. Será un día especialmente favorable para descansar, organizar emociones y conversar con las personas más cercanas.

No será necesario buscar grandes planes para sentir que aprovechaste la jornada ya que la alegría puede ser alcanzada en simples momentos o detalles.

El contundente llamado de Karol G para que los rescatistas logren trabajar tras el terremoto en Colombia
RELACIONADO

El contundente llamado de Karol G para que los rescatistas logren trabajar tras el terremoto en Colombia

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu cuerpo podría pedir una pausa. No tienes que aprovechar cada minuto del fin de semana haciendo actividades. Una conversación familiar ayudará a aclarar un pequeño malentendido. En dinero, evita compras innecesarias.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los temas sentimentales cobran importancia. Si tienes pareja, será un buen momento para hablar de expectativas y proyectos comunes. Si estás soltero, podrías recordar a alguien del pasado. Analiza bien qué es lo que realmente extrañas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Estarás más reflexivo de lo habitual. Una persona cercana podría decirte algo que cambie tu manera de ver un problema. Escucha antes de responder. También conviene darte unas horas lejos del celular.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una emoción que venías evitando puede hacerse más evidente. No la ignores. El domingo será favorable para entender qué necesitas cambiar o expresar. Una conversación sincera puede traer alivio.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Necesitarás bajar el ritmo y recuperar energía. Quizás prefieras un plan tranquilo antes que una reunión multitudinaria. Aprovecha para pensar en decisiones recientes y distinguir cuáles responden realmente a tus deseos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será un buen día para ordenar tus pensamientos. Una caminata, una lectura o unas horas de calma pueden ayudarte más que intentar resolver todos tus pendientes. En el amor, evita buscar explicaciones donde no las hay.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

Proteger tu tranquilidad será fundamental. Aléjate de discusiones que no te pertenecen. Una pequeña decisión personal puede darte una sensación de libertad importante.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Sentirás necesidad de privacidad y silencio. No tienes que aceptar todas las invitaciones. Leer, descansar o escuchar música pueden ayudarte a recuperar equilibrio emocional.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Después de varios días activos, tu energía puede bajar. Aprovecha para descansar y pensar en una meta que deseas cumplir durante los próximos meses. Una idea aparentemente lejana comenzará a parecer posible.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Podrías sentir cierta nostalgia. Recuerdos o decisiones del pasado volverán a tu mente. Evita quedarte atrapado en lo que pudo haber sido y piensa en las oportunidades que todavía tienes delante.

Maluma activó su fundación para recaudar ayudas hacia las víctimas del terremoto en Colombia
RELACIONADO

Maluma activó su fundación para recaudar ayudas hacia las víctimas del terremoto en Colombia

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Necesitarás mayor independencia. Tomarte unas horas para ti será saludable. Aprovecha para revisar cuáles proyectos personales merecen realmente tu atención durante los próximos meses.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad estará especialmente alta. Podrías tener sueños intensos o recordar situaciones que pensabas que estaban superadas. Utiliza el día para cerrar ciclos y recuperar tranquilidad por medio de gestos sencillos.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

Karol G lanza fondo millonario para damnificados por los terremoto en Colombia

Cuidado personal

Esto es lo que encuentra en la Feria Belleza y Salud 2026: plan imperdible este fin de semana

Salud mental

Soñar con la misma persona varias veces: ¿qué significa?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 15 de agosto de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 15 de agosto de 2026. Consulte el resultado del premio mayor, la serie ganadora y los números favorecidos del último sorteo.

Temblor en Colombia

Vendedor de helados llegó con su carrito y unas latas de sardinas para ayudar a los damnificados

Don Gilberto decidió compartir parte de lo que tenía con las familias que hoy lo perdieron todo.

Fútbol

Jhon Arias la pasó muy mal al enfrentar a su ex equipo, Fluminense: fue tratado de Judas y recibió insultos

Estados Unidos

Trump anuncia que declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

Salud mental

Lo que un terremoto puede provocar en su salud semanas después