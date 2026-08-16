¿Cuántos años le faltan a ‘Epa Colombia’ para cumplir su condena?

El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, ha dado de qué hablar en el último tiempo.

El proceso contra ella se remonta a noviembre de 2019, cuando durante el estallido social protagonizó un video en el que rompía las instalaciones de la estación Molinos de Transmilenio, sur de Bogotá.

¿Por qué condenaron a ‘Epa Colombia’?

‘Epa’ afectó las puertas y destruyó con un martillo los torniquetes de ingreso. Fue el 13 de marzo de 2020, día en el que un juzgado de primera instancia la condenó; pero permitió que siguiera en libertad dado que no tenía antecedentes judiciales o disciplinarios.

A la creadora de contenido la condenaron por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Con el paso de los años, el caso fue avanzando en materia judicial y en enero de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena de cinco años y dos meses de prisión. Además, ordenó su arresto, el cual se efectuó en una de sus peluquerías.

¿Desde cuándo está en prisión?

Barrera aceptó los cargos, incluido el de instigación a delinquir con fines terroristas, el cual no es excarcelable. En un principio, ella estuvo recluida en la Cárcel El Buen Pastor, pero por motivos de su seguridad, la trasladaron a la Escuela de Carabineros en Bogotá.

Noticias RCN reveló hace algunos meses las comodidades en las que pasaba tras las rejas: desde salidas en carros particulares hasta el uso de dispositivos electrónicos. Inclusive, había tenido inconvenientes con otras reclusas.

Con el cambio de gobierno, hace pocos días se supo que la trasladaron a la Cárcel La Picaleña en Ibagué.

Teniendo en cuenta su ingreso en enero de 2025, Barrera ha cumplido con un año y siete meses de la condena. En ese orden de ideas, aún le quedan aproximadamente cuatro años y medio tras las rejas.