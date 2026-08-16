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¿En qué zonas de Colombia hay menos riesgo de terremoto? Esto dice el SGC

La entidad dio a conocer las zonas donde puede haber menos riesgo de sismos.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
09:03 a. m.
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En Colombia se registran miles de temblores al año debido a la convergencia de las placas tectónicas de Nazca, Suramérica y el Caribe, sumado al movimiento de múltiples fallas geológicas activas. Sin embargo, la intensa actividad sísmica que caracteriza a la cordillera de los Andes o al litoral Pacífico no se distribuye de manera uniforme por todo el país.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), existen varias zonas donde la probabilidad de experimentar un terremoto de gran magnitud es sustancialmente menor.

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El Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, elaborado por el SGC, clasifica el territorio colombiano en tres categorías principales: amenaza alta, media y baja. Esta categorización se calcula combinando la historia telúrica documentada, la geología del subsuelo y la cercanía a sistemas de fallas activas.

Zonas de menor riesgo de sismos en Colombia ¿Por qué?

Las zonas identificadas con menor amenaza sísmica corresponden a los territorios ubicados sobre la plataforma del Escudo Guayanés. Esta formación geológica es una de las más antiguas y consolidadas del continente, caracterizada por capas de rocas rígidas que amortiguan los movimientos tectónicos profundos.

Departamentos como Amazonas, Guainía, Vaupés, Guaviare y la franja oriental de Caquetá presentan niveles de actividad telúrica extremadamente reducidos. La falta de sistemas de fallas activas cercanas limita la liberación brusca de energía sísmica en esta vasta llanura.

Gran parte de Vichada, Casanare y Arauca se sitúa lejos de los cinturones de deformación de los Andes, lo que disminuye notablemente el riesgo de terremotos fuertes.

"En la Orinoquía y Amazonía, los suelos son rocas más duras, por lo que la amenaza sísmica es más baja”, dijo la entidad.

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