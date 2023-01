¿Cuánto darán? Gobierno anunció subsidio para Juntas de Acción Comunal

Desde Duitama, Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció que establecerá un presupuesto para las Juntas de Acción Comunal en el país. Según información, la iniciativa busca que estas instancias resuelvan problemas que aquejan a la ciudadanía y que, además, se enfoquen en la construcción de vías.

Petro aseguró que lo que se quiere, “es contratar directamente con la acción comunal de Colombia. Empezamos por el problema del hambre, que hay que desarrollarlo más, porque el hambre sigue, y ahora, queremos desarrollar las vías que llaman terciarias (...) caminos que son rurales. Entonces el protagonista central es la acción comunal, veredal o rural”.

¿Cuánto dinero dará el Gobierno a las Juntas de Acción Comunal?

El mandatario también reveló que el monto total que se establecerá a estas acciones comunales corresponde a 2 billones de pesos y se especula si la suma podría aumentar o no.

“Tendremos una partida de $2 billones, algo así, todavía no es exacto, porque estamos haciendo la adición presupuestal de este año. Pero que sea una cantidad suficiente, no digo para solucionar todo, porque no somos un país rico, sino para que haya un cambio que se note, que sea sustancial, que tenga un impacto en la rentabilidad de la producción de alimentos de Colombia”, añadió el representante del Pacto Histórico.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio del municipio, el jefe de Estado invitó a que se creen asambleas que permitan organizar mejor la gestión para que realmente haya un cambio sustancial.

“También para hablar de educación, de compra estatal, de cosechas, que queremos implementar a partir de la Olla Comunitaria, precisamente; tenemos que hablar de varios temas que protejan, como ordena también la Constitución, la producción de alimentos en Colombia, tenemos que hablar del comercio internacional, por ejemplo, tenemos que hablar de la agroindustrialización, sobre todo en terrenos de departamentos y regiones de minifundio”, añadió.

