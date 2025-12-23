Capitán de Junior de Barranquilla podría llegar al Deportivo Cali, a pesar de querer jugar la Copa Libertadores

Deportivo Cali, de la mano de los nuevos dueños del equipo, busca armar una nómina que les permita volver a ser protagonistas en el fútbol colombiano y de paso escapar de la zona de descenso durante el 2026. Por esta razón, han sido protagonistas de grandes rumores en el mercado de fichajes.

Actualmente, en la lista de posibles refuerzos para la próxima temporada aparece el nombre de uno de los capitanes campeones con el Junior de Barranquilla, quien ha sido vinculado con el cuadro 'azucarero' desde hace varias semanas.

Yimmi Chará confirmó acercamientos con Deportivo Cali

Se trata de Yimmi Chará, uno de los más experimentados en la plantilla de Junior, quien tiene contrato con este equipo hasta el próximo 30 de diciembre y está a la espera de conocer la decisión definitiva de las directivas sobre una posible renovación.

En diálogo con Caracol Radio, confirmó que le gustaría quedarse en el equipo para disputar la Copa Libertadores. "Hasta el momento, no tengo contrato con el equipo. Estoy a la espera de saber si se hará la renovación o no, pero sí me gustaría quedarme para la Copa. Esperemos que las cosas se den".

Sobre los rumores que lo vinculan a Deportivo Cali, confirmó los diálogos. "El interés siempre ha estado de parte del Cali. Vamos a ver qué decisión se toma con el empresario".

¿De qué depende la continuidad de Yimmi Chará en Junior?

Chará fue uno de los jugadores más importantes para el técnico Alfredo Arias en la consecución de la estrella 11 del Junior, pero lo que informó el periodista José Hugo Illera, cercano al cuadro 'Tiburón', es que lo que impediría la continuidad de este jugador sería el tema salarial.

Desde las directivas del equipo no están interesados en atender las pretensiones salariales de Chará, por lo que este podría ser el factor determinante para la decisión final. En Deportivo Cali podrían acercarse a las cifras que pide el volante de 34 años.