Invima prohibió esmaltes semipermanentes por riesgos para la salud: estos componentes fueron vetados

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó la prohibición de dos componentes químicos presentes en algunos esmaltes semipermanentes, productos de uso frecuente tanto en la población general como en la aplicación profesional.

La medida se adoptó como acción preventiva tras pruebas biológicas y evaluaciones de toxicología que arrojaron resultados negativos para la salud humana.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2548 de 2025, aprobada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Según el documento, el contacto de estas sustancias con las uñas puede generar efectos adversos en quienes utilizan esmaltes que las contienen, lo que motivó la adopción de medidas precautorias en la subregión andina.

Componentes dañinos identificados por el Invima

El Invima prohibió específicamente los productos cosméticos que incluyan Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en su formulación. Estas sustancias son utilizadas en algunas preparaciones de esmaltes semipermanentes y fueron objeto de una reevaluación toxicológica por parte de autoridades europeas.

La revisión técnica se basó en antecedentes de la Comunidad Económica Europea, donde estas sustancias fueron incluidas previamente en el listado de ingredientes prohibidos para productos cosméticos.

Las autoridades andinas tomaron como fundamento los estudios analizados por el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la ECHA, concluyendo que existe evidencia suficiente de su potencial carcinogénico, toxicidad reproductiva y sensibilización cutánea.

Medidas obligatorias y el anuncio de Masglo retirando productos del mercado

La Resolución 2548 de 2025 establece que los titulares que comercialicen productos con estos ingredientes tienen 60 días desde la publicación oficial para retirarlos del mercado, sin posibilidad de agotamiento adicional. Una vez vencido este plazo, las notificaciones sanitarias que mantengan estas sustancias en su formulación serán canceladas automáticamente.

Como medida preventiva, el Invima recomendó retirar de manera inmediata cualquier esmalte que contenga estos componentes y, en caso de estar aplicado, removerlo lo más pronto posible. La decisión busca proteger tanto a consumidores como a comerciantes y profesionales de la belleza frente a posibles daños a la salud.

En respuesta a esta disposición, la gerencia general de Masglo confirmó la activación de un plan de contingencia que incluyó la suspensión de la distribución desde el 17 de diciembre de 2025, el retiro de productos del mercado a partir del 18 de diciembre, y la comunicación directa con distribuidores y aliados comerciales.