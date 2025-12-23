¡Nuevamente tembló masivamente en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025! Esto se reportó

Este 23 de diciembre de 2025, de acuerdo con el análisis del Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos diez temblores en el país.

El movimiento telúrico más reciente se detectó a las 9:39 de la mañana y fue en Magdalena. ¿Qué magnitud tuvo? ¿En dónde han sido los otros epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025

12:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025

2:59 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de El Playón (Santander), a 23 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 27 de Suratá (Santander).

3:47 a.m.

Epicentro: Pauna, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Pauna (Boyacá), a 8 de Briceño (Boyacá) y a 10 de Tununguá (Boyacá).

4:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

5:33 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 111 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de El Carmen (Santander), a 25 de Simacota (Santander) y a 26 de Santa Helena del Opón (Santander).

6:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

7:38 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 19 de Cañasgordas (Antioquia).

8:31 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 90 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 102 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 146 de Nuquí (Chocó).

8:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

9:39 a.m.

Epicentro: Fundación, Magdalena.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 45 de Valledupar (Cesar) y a 54 de Algarrobo (Magdalena).