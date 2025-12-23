CANAL RCN
Tendencias

Revelan importante decisión con Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que vive en situación de calle: ¿de qué se trata?

Tylor Chase no solo trabajó en el 'Manual de supervivencia escolar de Ned', sino que también en 'Todo el mundo odia a Cris'.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
12:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, en las redes sociales volvieron a revelarse imágenes de Tylor Chase, el importante exactor de Nickelodeon, viviendo en situación de calle.

Tylor Chase, en sus años de juventud, interpretó a 'Martín Qwerly' en el programa 'El manual de supervivencia escolar de Ned'. Además, también participó en producciones como 'Todo el mundo odia a Cris' y 'Confesiones de alguien que floreció tarde'.

Exestrella de Nickelodeon volvió a aparecer en situación de calle: así luce ahora
RELACIONADO

Exestrella de Nickelodeon volvió a aparecer en situación de calle: así luce ahora

Sin embargo, durante el 2025, la exestrella de Nickelodeon ha sido encontrado en las calles estadounidenses pidiendo dinero y utilizando la misma ropa durante varios días.

Por lo tanto, tras las últimas imágenes que trascendieron, se reveló que un ciudadano tomó una decisión que podría darle un giro completo al presente y el futuro de Tylor Chase. ¿Cuál fue?

Esta es la decisión que se habría tomado con Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon encontrado en situación de calle

Según se informó en las redes sociales, Jacob Harris, un ciudadano estadounidense, se sentó a hablar con Tylor Chase, lo ayudó a alojarse en un hotel y le ofreció ingresar a un programa de rehabilitación.

"Estuve sentado con él mientras su padre y varios compañeros de reparto lo llamaban por teléfono", expuso el ciudadano.

"Le explicaron el amor que tienen por él y cuánto anhelan que acepte recibir ayuda", complementó.

Además, según el ciudadano estadounidense, algunos terapeutas ya están en contacto con Tylor Chase para iniciar la rehabilitación, pero todo dependerá de él.

¿Qué ha dicho la mamá de Tylor Chase sobre la situación del exactor de Nickelodeon?

Cuando se conocieron los primeros videos de Tylor Chase en situación de calle, se organizó una campaña para recaudar fondos para el exactor.

Reconocido actor de televisión fue captado en situación de calle y preocupa a sus seguidores
RELACIONADO

Reconocido actor de televisión fue captado en situación de calle y preocupa a sus seguidores

Sin embargo, su mamá se pronunció y pidió que no se le entregara dinero debido a que él, en este momento de la vida, no sabe darle manejo.

Además, recalcó que lo que necesita Tylor Chase es ayuda profesional, pero que se ha negado en más de una oportunidad.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Aida Victoria Merlano tuvo que ser hospitalizada de urgencia: este es su estado de salud

Artistas

Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves

Artistas

"En observación": este es el estado de salud de Yeferson Cossio tras la cirugía por problemas en el corazón

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Nuevamente tembló masivamente en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025! Esto se reportó

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado más de siete temblores en el país. Estos son los detalles.

Gaza

Greta Thunberg es detenida en Londres en huelga de apoyo a militantes de grupo pro-palestina

La activista sueca se convierte en el primer rostro conocido en ser capturado por demostrar su apoyo al grupo declarado "organización terrorista" en el Reino Unido.

Invima

Invima prohibió esmaltes semipermanentes por riesgos para la salud: estos componentes fueron vetados

Junior de Barranquilla

Capitán de Junior de Barranquilla podría llegar al Deportivo Cali, a pesar de querer jugar la Copa Libertadores

Ministerio de Hacienda

Minhacienda descartó medida del 5x1000 tras decretar la emergencia económica en Colombia