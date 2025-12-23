Revelan importante decisión con Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que vive en situación de calle: ¿de qué se trata?

En los últimos días, en las redes sociales volvieron a revelarse imágenes de Tylor Chase, el importante exactor de Nickelodeon, viviendo en situación de calle.

Tylor Chase, en sus años de juventud, interpretó a 'Martín Qwerly' en el programa 'El manual de supervivencia escolar de Ned'. Además, también participó en producciones como 'Todo el mundo odia a Cris' y 'Confesiones de alguien que floreció tarde'.

Sin embargo, durante el 2025, la exestrella de Nickelodeon ha sido encontrado en las calles estadounidenses pidiendo dinero y utilizando la misma ropa durante varios días.

Por lo tanto, tras las últimas imágenes que trascendieron, se reveló que un ciudadano tomó una decisión que podría darle un giro completo al presente y el futuro de Tylor Chase. ¿Cuál fue?

Esta es la decisión que se habría tomado con Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon encontrado en situación de calle

Según se informó en las redes sociales, Jacob Harris, un ciudadano estadounidense, se sentó a hablar con Tylor Chase, lo ayudó a alojarse en un hotel y le ofreció ingresar a un programa de rehabilitación.

"Estuve sentado con él mientras su padre y varios compañeros de reparto lo llamaban por teléfono", expuso el ciudadano.

"Le explicaron el amor que tienen por él y cuánto anhelan que acepte recibir ayuda", complementó.

Además, según el ciudadano estadounidense, algunos terapeutas ya están en contacto con Tylor Chase para iniciar la rehabilitación, pero todo dependerá de él.

¿Qué ha dicho la mamá de Tylor Chase sobre la situación del exactor de Nickelodeon?

Cuando se conocieron los primeros videos de Tylor Chase en situación de calle, se organizó una campaña para recaudar fondos para el exactor.

Sin embargo, su mamá se pronunció y pidió que no se le entregara dinero debido a que él, en este momento de la vida, no sabe darle manejo.

Además, recalcó que lo que necesita Tylor Chase es ayuda profesional, pero que se ha negado en más de una oportunidad.