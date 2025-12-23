Emergencia económica dejaría que el Presidente mueva el presupuesto y cree impuestos tras hundimiento de la reforma

Tal como lo había anunciado el Gobierno nacional, fue decretada oficialmente la Declaratoria de Emergencia Económica, una medida excepcional que estará vigente inicialmente por 30 días.

Con esta decisión, el Ejecutivo pretende recaudar cerca de 16 millones de pesos, los mismos recursos que buscaba obtener a través de la reforma tributaria que fue rechazada por las comisiones económicas del Congreso.

Aunque la atención se ha centrado en la posible creación de nuevos impuestos, el punto que genera mayor inquietud es que esta declaratoria le entrega facultades extraordinarias al Presidente, permitiéndole reorganizar y mover recursos del presupuesto nacional según lo considere necesario durante el tiempo que dure la emergencia.

Gobierno activa emergencia económica y abre la puerta a nuevos impuestos

El decreto expedido por el Gobierno advierte sobre la existencia de una situación urgente que estaría afectando las finanzas públicas, reduciendo los ingresos esperados del Estado y limitando su capacidad para cumplir con gastos considerados indispensables.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta decisión responde a varios factores que se han presentado de manera simultánea.

Uno de los principales, según explicó el ministro, está relacionado con un auto reciente de la Corte Constitucional, en el que se exige que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema subsidiado sea equiparada a la del régimen contributivo, lo que representa una presión adicional sobre los recursos públicos.

A este factor se suman circunstancias complejas de orden público, entre ellas ataques contra la fuerza pública mediante el uso de drones, así como desastres naturales, hechos que, según el Gobierno, también influyen en el deterioro de la situación fiscal y respaldan la necesidad de adoptar medidas extraordinarias.

En el texto difundido, el Ejecutivo sostiene que este conjunto de situaciones ha reducido los ingresos proyectados y ha afectado la capacidad del Estado para cubrir compromisos actuales, razón por la cual se activa la emergencia económica como mecanismo para enfrentar la coyuntura.

¿Qué viene ahora?

Junto con la declaratoria, el Gobierno anunció que expedirá otros decretos regulatorios, amparados bajo esta figura excepcional.

En ese contexto, se conoció un borrador que mencionaba un eventual aumento del 4 al 5 x mil, información que fue desmentida de manera tajante por el ministro de Hacienda.

Lo primero es aclarar que es absolutamente falsa esta información. No ha considerado el Gobierno el establecimiento del 5 por mil.

Sin embargo, el mismo borrador sí incluía el aumento del impuesto al patrimonio, medida que fue confirmada por el jefe de la cartera de Hacienda.

Según lo explicado, la estructura planteada establece que no habrá impuesto al patrimonio para quienes tengan entre 0 y 2 mil millones de pesos. A partir de ahí, se aplicarían tarifas escalonadas:

Entre 2 mil millones y 3.600 millones, una tarifa del 0,5%

Entre 3.600 millones y 6 mil millones, del 1%

Entre 6 mil millones y 12 mil millones de pesos, del 2%

El Gobierno también precisó que todas las medidas que se adopten bajo la emergencia económica estarán sometidas al control de la Corte Constitucional, tal como lo establece la ley y como queda consignado en el mismo decreto.