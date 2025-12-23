CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así fue el violento asalto en una bodega de Cartagena donde trabajadores fueron sometidos y amarrados

Tres hombres armados protagonizaron un violento asalto en el barrio Martínez Martelo, cerca del mercado de Bazurto.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
12:31 p. m.
Momentos de pánico se vivieron en una bodega de un almacén reconocido de Cartagena, ubicada en el barrio Martínez Martelo, muy cerca del mercado de Bazurto, luego de que varios delincuentes ingresaran de manera violenta con el objetivo de cometer un millonario robo.

Los trabajadores del lugar denunciaron que fueron amarrados, amenazados con armas de fuego y sometidos mientras los asaltantes intentaban llevarse dinero en efectivo y equipos tecnológicos.

Así fue el intento de robo a una bodega en Cartagena

Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena, tres hombres armados irrumpieron en la bodega utilizando la fuerza y la intimidación como principal método para ejecutar el asalto.

Una vez dentro, redujeron a los empleados, los ataron y los mantuvieron bajo amenaza constante mientras reunían computadores, otros elementos de valor y una suma cercana a los 19 millones de pesos en efectivo.

Los trabajadores permanecían inmovilizados y bajo presión, sin posibilidad de pedir ayuda, hasta que una llamada ciudadana alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo en el interior del establecimiento.

Esa comunicación permitió activar de inmediato el operativo policial y el desplazamiento de varias patrullas hasta el lugar.

Video deja ver cómo frustran el robo millonario a bodega en Cartagena

Un video conocido posteriormente muestra el momento en el que uniformados de la Policía de Cartagena ingresan a la bodega y logran liberar a los empleados, que se encontraban aún intimidados por los delincuentes. Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Gelver Peña, explicó que el procedimiento se dio en medio de una situación de alto riesgo.

Estos tres delincuentes, de una forma violenta y utilizando armas de fuego, ingresaron a una bodega de un almacén muy reconocido en la ciudad de Cartagena.

En medio del cruce de disparos, uno de los presuntos delincuentes fue neutralizado y reducido por las autoridades, mientras que los otros dos fueron capturados en el lugar. Los tres implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el proceso de judicialización.

