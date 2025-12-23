CANAL RCN
Internacional

Greta Thunberg es detenida en Londres en huelga de apoyo a militantes de grupo pro-palestina

La activista sueca se convierte en el primer rostro conocido en ser capturado por demostrar su apoyo al grupo declarado "organización terrorista" en el Reino Unido.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 23 de 2025
12:53 p. m.
Greta Thunberg se convirtió este martes, 23 de diciembre, en la primera figura de alcance internacional detenida en el Reino Unido por expresar su apoyo a Palestine Action, un grupo recientemente proscripto, en el marco de una protesta realizada en Londres. Imágenes difundidas en redes sociales la muestran sentada en el suelo mientras sostenía una pancarta durante la manifestación.

La policía metropolitana confirmó el arresto de una “mujer de 22 años por exhibir un objeto (una pancarta) en apoyo a una organización prohibida (Palestine Action)”, sin identificarla públicamente. Sin embargo, organizaciones convocantes de la protesta señalaron que se trataba de la activista climática sueca.

Thunberg visibilizó la huelga de hambre de ocho presos propalestina:

Según informó Defend Our Juries, Thunberg llevaba un cartel con el mensaje: “apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio”. Un portavoz de esa asociación precisó además que la activista “fue detenida en virtud de la ley antiterrorista” británica.

La manifestación se desarrolló en solidaridad con ocho militantes de Palestine Action que se encuentran en huelga de hambre. Los activistas, con edades comprendidas entre los 20 y los 31 años, están encarcelados a la espera de juicio por acciones realizadas en nombre del grupo, que fue incorporado a comienzos de julio a la lista de organizaciones consideradas “terroristas” en el Reino Unido tras una serie de actos de vandalismo.

Cualquier muestra de apoyo a Palestine Action podría ser penada hasta con seis meses de prisión:

La prohibición de Palestine Action fue impugnada judicialmente por su cofundadora, Huda Ammori, que presentó un recurso contra la medida. Esta decisión ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como por el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Defend Our Juries sostuvo que el caso de Thunberg se inscribe en un contexto más amplio de represión de las protestas, al afirmar que “más de 2.000 personas fueron detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo”. En el Reino Unido, cualquier expresión de apoyo a una organización prohibida puede ser castigada con hasta seis meses de prisión.

