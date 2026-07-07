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Grave accidente en la vía Tunja - Bogotá quedó registrado en video: carro terminó destrozado

El accidente se registró el pasado 3 de julio a la altura del municipio de Villapinzón, dejando al conductor lesionado.

Accidente de tránsito Villapinzón
FOTO: Captura de pantalla - @ColombiaOscura

Noticias RCN

julio 07 de 2026
08:22 a. m.
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El pasado 3 de mayo se registró un grave accidente de tránsito en la vía Tunja - Bogotá a la altura del municipio de Villapinzón, Cundinamarca, donde un vehículo particular terminó volcado tras dar varias vueltas, producto de un choque contra el separador.

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Lo que informaron las autoridades en su momento es que el conductor de este carro fue el único lesionado, siendo trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano para su respectiva atención. De momento, no hay novedades sobre su estado de salud.

En video: así fue el grave accidente en vías de Boyacá

De acuerdo a lo que se logra evidenciar en las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, es que el conductor habría perdido el control debido a que la carretera se encontraba mojada a causa de las lluvias, sumado a un presunto exceso de velocidad.

El vehículo patina y se estrella contra el separador vial, posteriormente choca contra la estructura de una alcantarilla, provocando que el vehículo quede destrozado mientras da vueltas en el aire. Tras varios segundos de colisión, finalmente frena mientras otros conductores se acercan para auxiliar al conductor.

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