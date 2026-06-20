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Multas de hasta 2.000 salarios mínimos: El salvavidas con IA para empresas ante el aumento de accidentes viales

Ante el aumento del 20% en siniestros viales en Colombia, conozca cómo la telemática y la IA ayudan a las empresas a reducir accidentes y evitar multas.

Noticias RCN

junio 20 de 2026
09:22 a. m.
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El panorama de la seguridad vial en Colombia es alarmante. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre enero y marzo de 2026 se registraron 2.244 muertes en siniestros de tránsito, lo que representa un incremento del 20% frente al mismo periodo del año anterior.

Ante esta realidad, y considerando que las flotas corporativas y de carga tienen una alta operación en carretera, las empresas del país han volcado su mirada hacia la tecnología de vanguardia para proteger vidas y cumplir con la ley.

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Hoy, herramientas como la telemática y la Inteligencia Artificial (IA) se han convertido en los mejores aliados del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). La integración de estos sistemas ya demuestra resultados contundentes en las carreteras colombianas:

  • Reducción del 25% en eventos críticos de seguridad.
  • Caída superior al 30% en distracciones al volante (como el uso del celular).
  • Ahorro de entre el 10% y 15% en el consumo de combustible.

Tecnología que salva vidas en tiempo real

De acuerdo con Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de ZONAR, la clave está en la prevención activa. Mediante un ecosistema que combina dispositivos conectados al motor, localización GPS y cámaras con visión computacional orientadas a la cabina y a la vía, el sistema procesa datos de forma continua.

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Si el algoritmo detecta conductas de riesgo como fatiga, bostezos, exceso de velocidad o desuso del cinturón de seguridad, emite una alerta inmediata tanto al conductor como al gestor de la flota para corregir la maniobra antes de que ocurra una tragedia.

El riesgo de ignorar la norma: Multas millonarias

Más allá de la seguridad, la implementación de este soporte tecnológico es crucial para la supervivencia financiera de las empresas.

Aquellas compañías con flotas de más de 10 vehículos que no demuestren un control real y diario de sus riesgos viales ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, se exponen a sanciones que oscilan entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales.

Gracias a los tableros de control y calificaciones de desempeño (scorecards) generados por la IA, los directores de transporte no solo obtienen pruebas trazables para las auditorías, sino que pueden diseñar capacitaciones específicas para los operarios de mayor riesgo, cumpliendo a cabalidad con el pilar de comportamiento humano exigido por el PESV.

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