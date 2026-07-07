Atención, Colombia: Suiza sufriría dos bajas importantes de último momento para los octavos del Mundial 2026

Colombia y Suiza se encontrarán frente a frente este 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

En el Estadio BC Place Vancouver, a las 3:00 de la tarde (hora colombiana), rodará el balón y comenzará a definirse el último clasificado a los cuartos de final del certamen más importante de selecciones.

La 'tricolor' no podrá contar con Jhon Córdoba, que se lesionó en los primeros minutos frente a Ghana y, de acuerdo con los exámenes, necesitará al menos cuatro semanas para recuperarse.

No obstante, en las últimas horas se ha conocido que Suiza también sufriría dos bajas importantes de último momento. ¿Cuáles serían?

Estas serían las importantes bajas que Suiza tendría para enfrentar a Colombia en el Mundial 2026

Murat Yakin, el director técnico de Suiza, asistió el 6 de julio a una rueda de prensa y anunció que Manzambi y Vargas no pudieron terminar el último entrenamiento.

Asimismo, el estratega manifestó que les realizarían exámenes diagnósticos a los dos jugadores para definir si podían o no jugar vs. Colombia.

En medio de esa coyuntura, según Sky Sports, Manzambi ya se habría sometido a una resonancia y no le alcanzaría para estar presente vs. la 'tricolor'.

"El mediocampista sufrió, según información de Blick, una lesión de rodilla en el entrenamiento final, aparentemente sin intervención del rival. Un examen de resonancia magnética confirmó la lesión y, por lo tanto, definitivamente se pierde los octavos de final contra Colombia", redactó el medio citado.

¿Cómo llega Suiza al partido de octavos del Mundial vs. Colombia?

Hasta el momento, Suiza ha ganado tres partidos y empatado uno en la Copa del Mundo 2026.

Fecha a fecha, el equipo dirigido por Murat Yakin ha conseguido los siguientes resultados: