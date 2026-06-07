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Bancolombia hizo importante anuncio por el partido de Colombia ante Suiza: ¿de qué se trata?

La entidad anunció una jornada especial en sus 562 oficinas.

Foto: Bancolombia y Freepik

Noticias RCN

julio 06 de 2026
09:39 p. m.
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El partido de la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final también traerá cambios en la atención al público de una de las principales entidades financieras del país.

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Bancolombia anunció que modificará el horario de sus sucursales este martes 7 de julio con el propósito de que miles de sus colaboradores puedan acompañar al equipo nacional durante el compromiso.

La entidad, patrocinadora oficial de la Selección Colombia, aseguró que la decisión busca sumarse al ambiente futbolero que vive el país.

¿Cómo será el nuevo horario de atención?

Bancolombia informó que sus 562 sucursales en todo el país atenderán en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.

Con esta modificación, las oficinas cerrarán antes de lo habitual para que más de 12.500 empleados puedan seguir el encuentro entre Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del torneo.

¿Qué servicios seguirán funcionando?

Aunque las oficinas físicas tendrán un horario especial, la entidad aclaró que los demás canales de atención continuarán prestando servicio con total normalidad.

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Los clientes podrán realizar sus operaciones a través de Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la App Negocios, la Sucursal Virtual Negocios, los cajeros automáticos y los más de 28.000 corresponsales bancarios distribuidos en el país.

En estos canales será posible efectuar transacciones como retiros de dinero, pagos de facturas, transferencias y otras operaciones habituales.

¿Por qué Bancolombia estará cerrado el día del partido de Colombia?

La entidad explicó que, como patrocinadora oficial de la Selección Colombia, busca que sus colaboradores también puedan vivir la emoción del fútbol y acompañar al equipo nacional en un partido decisivo.

Además, recomendó a los usuarios programar con anticipación cualquier trámite presencial que necesiten realizar durante esa jornada y, en caso de ser posible, utilizar los canales digitales que permanecerán disponibles durante todo el día.

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