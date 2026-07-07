Luto en Colombia: se confirmó la muerte de destacado periodista

El periodismo perdió a uno de sus grandes talentos el 6 de julio de 2026.

John Jairo Pinilla, el periodista oriundo de Manizales que se destacó en el cubrimiento de temas económicos y ejerció su profesión durante más de tres décadas, falleció a sus 63 años.

'J.J', como le decían sus colegas de cariño, trabajó en El Tiempo, RCN Radio y estuvo 16 años en Noticias Caracol, medio de comunicación en el que se jubiló en 2024.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de las redes sociales por el periodista Luis Carlos Vélez, que conoció su trabajo y su calidad humana de primera mano.

Este fue el sentido mensaje de Luis Carlos Vélez tras la muerte de John Jairo Pinilla, el periodista colombiano

En la noche del 6 de julio de 2026, Luis Carlos Vélez, en su cuenta de X, lamentó la muerte del periodista John Jairo Pinilla.

"Lamento mucho la partida de J.J. Pinilla. Gran periodista y mentor. Trabajamos juntos en Noticias Caracol. Hombre metódico, inteligente, amable y gran profesional. Un abrazo inmenso a su esposa e hijos", escribió.

Además, el periodista Diego Fajardo también escribió un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

"Mi corazón está roto. Se nos fue J.J. Pinilla. Un gran periodista, pero, sobre todo, un ser humano excepcional. Vuela alto, amigo. Dios te bendice", manifestó.

Estas han sido las reacciones de la comunidad tras la muerte del periodista John Jairo Pinilla

Después de que se confirmó la muerte del periodista John Jairo Pinilla, los seguidores de su trabajo se han solidarizado con sus seres queridos.

"Dios santo, un gran ser humano", "'J.J.' se distinguió por su don de gente y excelencia periodística", "solidaridad con su familia", "qué triste noticia", "paz en su tumba" y "fue un buen compañero de trabajo", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales.