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Estremecedora cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela: lista actualizada

Se conoció un nuevo balance de las víctimas que dejó el doble terremoto del pasado 24 de junio que devastó el litoral central de La Guaira y una exclusiva zona de Caracas.

Estremecedora cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela: lista actualizada
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 07 de 2026
08:02 a. m.
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El balance oficial de víctimas del doble terremoto de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio continúa en ascenso.

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El gobierno interino de Venezuela confirmó 13 días después de la tragedia que el número de fallecidos alcanzó las 3.535 personas y 16.740 heridos.

Sin embargo, no se refieren a una cifra de desaparecidos que, según organismo internacionales, podrían ser miles de personas que estarían solas en el país o que no tenían familia.

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¿Cuántos desaparecidos deja la tragedia por terremotos en Venezuela?

La tragedia supone impresionantes dimensiones cuando se habla de las cifras de desaparecidos. Aunque el interinato de Delcy Rodríguez no lo menciona en los balances que entrega a la opinión pública, las Naciones Unidas estima que el número podría llegar hasta 50.000 personas, otras proyecciones apuntan a una cifra cercana a los 10.000 desaparecidos.

El estado La Guaira, ubicado a 30 minutos de Caracas, fue la zona más afectada por los sismos. En esta región continúan las labores de búsqueda de cuerpos, con el objetivo de ofrecer a las víctimas un entierro digno.

La comunidad internacional mantiene su atención sobre la situación en Venezuela, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate e identificación de víctimas.

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Entierran en fosas a personas no identificadas en Venezuela

El domingo 5 de julio, las autoridades iniciaron el proceso de sepultura de víctimas no identificadas.

Más de 150 personas fallecidas sin identificar fueron enterradas en el cementerio La Esperanza, ubicado en el municipio de Catia La Mar.

Las imágenes del camposanto revelan hileras de tumbas que se extienden sobre la tierra seca de una zona apartada del cementerio. Los rectángulos son delimitados con piedras blancas, y en cada tumba se ha colocado un pequeño ramo de flores al pie de una cruz blanca.

Cada sepultura lleva una placa con la inscripción ‘Identificación especial’ y la fecha del fallecimiento: '24 de junio de 2026'.

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