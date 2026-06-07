¿Cumple su médico con la ley? Cómo revisar si su historia clínica digital está bien registrada

Imagine que llega a urgencias en una ciudad distinta, no recuerda el nombre de un medicamento que toma a diario y el médico de turno nunca ha visto su expediente. En un escenario como este, un registro de datos deficiente puede traducirse en exámenes repetidos, errores de medicación o decisiones médicas a ciegas.

Para evitar estos riesgos, el sistema de salud del país inició una transformación clave tras la entrada en vigencia de la Resolución 1888 del Ministerio de Salud.

Desde entonces, cada atención médica debe generar un Resumen Digital de Atención (RDA), un documento que permite a cualquier profesional de la salud autorizado consultar los antecedentes del paciente sin importar la institución o la ciudad.

El objetivo es sencillo: que los diagnósticos, alergias y tratamientos no se queden atrapados en el computador de una sola clínica, sino que acompañen a las personas. Con corte a junio, el Ministerio de Salud reportó más de 7,7 millones de resúmenes digitales y cerca de 2,7 millones de pacientes conectados, junto a 744 prestadores activos y otras 1.087 IPS en proceso de pruebas.

“Colombia ha avanzado, pero todavía está en una etapa de adopción”, explica Miguel Arismendi, líder de Investigación, Desarrollo e Innovación de Biofile.

El "test" de la consulta: 5 aspectos a revisar

¿Cómo saber si su médico o consultorio ya está cumpliendo con la norma? Estos son los cinco puntos clave que puede verificar en su próxima cita:

¿El consultorio está conectado a la red nacional? No basta con que el médico use una computadora o le entregue una fórmula impresa. La clave es la interoperabilidad: pregunte si la IPS o consultorio tiene la capacidad de enviar y consultar información en el sistema nacional de salud de forma segura. La generación del Resumen Digital (RDA): La verdadera señal de cumplimiento no es un software moderno, sino que la cita genere un RDA al finalizar. Asegúrese de preguntar si su atención quedará registrada bajo este formato. Contenido completo: Un resumen a medias pierde su utilidad. Confirme que en el sistema queden asentados con claridad los diagnósticos, medicamentos asignados, alergias, antecedentes, procedimientos y remisiones. Seguridad y privacidad: La digitalización no hace públicos sus datos. La información de salud sigue siendo reservada. Solo el personal médico autorizado y en el marco de una atención en curso debe tener acceso a ella, dejando un rastro de quién la consultó. Portabilidad real: La prueba de fuego ocurre cuando cambia de especialista o viaja. El nuevo médico debería ser capaz de revisar su historial reciente para ahorrar tiempo y evitar la duplicidad de exámenes.

El dolor de cabeza técnico: Cuando el error frena la factura

La transición digital no solo impacta la atención al paciente; también redefine la administración de los consultorios. Cada cita debe traducirse en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), el soporte digital indispensable para cobrarle al sistema de salud.

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Para los médicos independientes, odontólogos o psicólogos, un error de digitación ya no se queda solo en la historia clínica. Si los datos del paciente no coinciden exactamente con la factura o si el diagnóstico queda mal registrado, el trámite es rechazado de inmediato por las plataformas de validación.

Ante este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud anunció 417 auditorías prioritarias, lo que pone una presión extra sobre los hombros de los profesionales independientes que aún no automatizan sus procesos.

Para los pacientes, la recomendación de los expertos es clara: preguntar y exigir. Para los médicos, la advertencia es imperativa: registrar bien, proteger los datos y facturar correctamente ya no es opcional, sino una condición obligatoria para operar en el país.