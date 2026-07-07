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VIDEO | Capturan a dos hombres que hurtaron una droguería en barrio de Chapinero

Los presuntos responsables habrían intimidado, amordazado y encerrado a la cajera del establecimiento.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
07:08 a. m.
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En una rápida reacción, uniformados de la Policía Nacional capturaron a dos hombres señalados de hurtar una farmacia en el barrio La Cabrera, localidad de Chapinero. La totalidad de la mercancía, avaluada en seis millones de pesos, fue recuperada.

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Intimidaron y retuvieron a la cajera

De acuerdo con la información oficial, los presuntos responsables habrían intimidado, amordazado y encerrado a la cajera del establecimiento para apoderarse de varios productos.

El hecho fue reportado mediante una llamada a la línea de emergencia 123, lo que permitió activar de inmediato el plan candado en la zona.

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Interceptados en el Caño del Virrey

Los dos sospechosos, ambos de 19 años, fueron interceptados cuando intentaban huir por el sector del Caño del Virrey. En el procedimiento se recuperaron los elementos hurtados y los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

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La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, herramienta clave para fortalecer la seguridad y facilitar la reacción inmediata de las autoridades.

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