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Fuerte explosión se registró en la Zona Franca de CELPA, en Buenaventura: esto se sabe

La grave emergencia habría dejado al menos dos personas heridas. Las autoridades trabajan para controlar el fuego y esclarecer las causas del hecho.

Foto: captura de video

Noticias RCN

julio 21 de 2026
05:42 p. m.
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Una grave explosión se registró en horas de la tarde de este 21 de julio en la Zona Franca de CELPA, en la vía alterna interna de Buenaventura.

Según información preliminar, una persona resultó quemada en el 45% de su cuerpo, con lesiones principalmente en espalda, cabeza y extremidades superiores. Asimismo, se tiene conocimiento de otro herido de menor gravedad.

Asimismo, se conoció que la emergencia se habría generado por una explosión en un tanque de almacenamiento de alcohol.

Una vez se reportó la conflagración, las autoridades acudieron para controlar las llamas. Se espera que una vez se extinga el fuego se pueda establecer la causa exacta de la explosión.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

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