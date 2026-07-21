En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?

Un presunto caso de homofobia en Bogotá desató una polémica luego de que una pareja de jóvenes denunciara que un vigilante del Centro Comercial Andino les habría advertido que debían dejar de besarse o, de lo contrario, serían retirados del establecimiento.

El episodio ocurrió en la plazoleta de comidas del centro comercial, ubicado en el norte de la ciudad, y quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.

La grabación muestra el momento en que el trabajador de seguridad se acerca a la pareja y comienza a hablar con ellos.

Denuncian presunto caso de homofobia dentro de centro comercial en Bogotá

Uno de los jóvenes involucrados publicó el video y cuestionó que la pareja hubiera recibido un llamado de atención por besarse.

Ahora resulta que es prohibido darme besos en con mi novio, desde cuando tan el homofobico ese centro comercial, nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer nos sacaban del cc.

De acuerdo con su denuncia, el vigilante se acercó a la pareja y les manifestó que, si volvía a verlos besándose, serían sacados del centro comercial.

El joven también explicó la razón por la que el momento quedó grabado. Según su relato, una mujer que se encontraba frente a ellos se percató de la situación cuando el vigilante se acercó y comenzó a hablarles.

Para los que se preguntan porque hay video, una chica muy amable que estaba en frente de nosotros notó cuando el Vigilante se acercó a nosotros y empezó a decirnos esas cosas.

Según la denuncia, una vez el trabajador de seguridad se retiró, la mujer se acercó a la pareja y les preguntó si el llamado de atención había sido por besarse.

Luego de que se fue ella llegó preocupada preguntando si nos había discriminado por besarnos. A lo cual le dijimos que si; y nos pasó el video por que le pareció súper injusto lo que sucedió.

La pareja aseguró que, gracias a la grabación realizada por la mujer, pudieron contar con una evidencia del momento que posteriormente fue publicado en redes sociales.

¿Qué dicen quienes aseguran que la pareja estaba haciendo algo inapropiado?

La publicación del video también provocó críticas de algunos usuarios, quienes aseguraron que los jóvenes no solo se estaban besando, sino que estaban realizando otras conductas que consideraban inapropiadas para un espacio público.

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Frente a esos comentarios, el joven aseguró que muchas personas estaban diciendo que la pareja estaba “haciendo cochinadas y manoseando”.

Por esa razón, publicó el video de lo que estaban haciendo justo antes de que el vigilante se acercara y pidió a los usuarios que observaran las imágenes y sacaran sus propias conclusiones.

Hay mucha gente diciendo que estábamos haciendo cochinadas y manoseando, juzguen ustedes si esto está mal.

¿Qué respondió el Centro Comercial Andino tras el presunto caso de homofobia?

Ante la viralización del video y las críticas que comenzaron a circular en redes sociales, el Centro Comercial Andino publicó un comunicado en el que se refirió a lo ocurrido.

En el documento, la administración aseguró que el establecimiento es un espacio para todas las personas, las familias y las expresiones de afecto que se manifiesten con respeto y dentro de las normas de convivencia.

El Centro Comercial Andino es un espacio para todos. Aquí caben todas las personas, todas las familias y todas las expresiones de afecto que se manifiesten con respeto y dentro de las normas de convivencia que aplican por igual para nuestros visitantes, sin distinción alguna.

La administración también rechazó cualquier forma de discriminación y aseguró que revisó los hechos ocurridos durante la tarde anterior.

Tras esa revisión, el Centro Comercial Andino concluyó que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad.

Rechazamos cualquier forma de discriminación. Tras revisar los hechos ocurridos en la tarde de ayer, concluimos que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por nuestro personal de seguridad.

Por esta razón, el centro comercial ofreció una disculpa a las personas afectadas.

¿Qué pasará con el vigilante involucrado en el presunto caso de homofobia en Bogotá?

En su pronunciamiento, el Centro Comercial Andino fue enfático en señalar que el episodio no representa los principios que orientan a la institución.

Como consecuencia de la situación, el centro comercial anunció que iniciará una revisión de sus protocolos de atención y de los procesos de capacitación dirigidos al personal de seguridad y de servicio al cliente.

Convocaron una “besatón” en el centro comercial Andino tras el presunto caso de homofobia

Tras la viralización del video y la denuncia de la pareja, en redes sociales comenzó a circular una convocatoria para realizar una “besatón” en el establecimiento.

La manifestación fue anunciada para el miércoles 22 de julio a las 6:30 de la tarde.