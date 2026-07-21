Salario mínimo 2027 en Colombia: así se calculará el aumento según la inflación y la productividad

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 ha comenzado a marcar la agenda económica. A pesar de que faltan meses para la instalación de la mesa de concertación entre gremios, centrales obreras y el Ejecutivo, el nuevo Gobierno ya delineó los criterios con los que abordará esta negociación, de la cual dependen no solo los ingresos de millones de trabajadores, sino el ajuste de tarifas, multas y servicios indexados.

En ese panorama, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anticipó que la nueva administración se alejará del incremento decretado para 2026 —cuando la mesada subió un 23,7 % por decisión del entonces presidente Gustavo Petro tras no lograr un acuerdo—.

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Según Gómez, la meta para 2027 será ceñirse al desempeño económico del país mediante dos variables clave: la inflación y la productividad.

Proyecciones: ¿De cuánto sería el incremento en 2027?

Aunque el Ejecutivo no ha entregado una cifra oficial, los análisis del sector financiero comienzan a trazar el piso de la negociación. De acuerdo con César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la discusión en la mesa salarial podría arrancar sobre una base cercana al 7 %.

El economista señala que, si la inflación de 2026 cierra en torno al 7 % y la productividad laboral aporta cerca de un punto porcentual, el reajuste del salario mínimo terminaría ubicándose alrededor del 8 %.

De cumplirse el escenario del 8 %, el salario mínimo básico pasaría de $2.000.000 a $2.160.000 pesos, lo que representaría un incremento mensual aproximado de $160.000 pesos (sin incluir el auxilio de transporte).

Si bien el ajuste debe compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación, fijar incrementos excesivamente superiores al comportamiento de los precios genera presiones adicionales en la economía.

A modo de antecedente, Pabón recordó que mientras la inflación de 2025 cerró cerca del 5,1 %, el salario ajustado para 2026 subió alrededor del 23 %, un diferencial que terminó trasladándose al costo de los servicios, precios regulados y bienes de consumo.

Por esta razón, el Gobierno entrante busca que la negociación de 2027 mantenga un equilibrio que proteja el ingreso real sin acelerar el costo de vida.

La inflación, indicador determinante

Las decisiones finales de la mesa de concertación dependerán en gran medida del comportamiento de los precios en el segundo semestre del año. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anualizada a junio de 2026 se ubicó en 6,14 %, una cifra que sitúa a Colombia entre los países con mayor costo de vida en la región.

Las cifras consolidadas que entregue el DANE al cierre del año serán el insumo definitivo para que empresarios, trabajadores y el Gobierno fijen la nueva cifra salarial antes de que comience el 2027.