La estrategia con la que Trump estaría presionando a Delcy Rodríguez: menciona María Corina Machado

En un par de semanas se cumplirán siete meses desde que se llevó a cabo la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, con la que fue capturado Nicolás Maduro.

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Desde el 5 de enero de 2026, dos días después de la Operación Resolución Absoluta, Delcy Rodríguez ha ejercido como presidenta interina. Bajo su gestión, por ejemplo, ha habido cambios con respecto a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Machado habría intentado volver a Venezuela tras los terremotos

El restablecimiento se efectuó el 5 de marzo. Desde 2019 (la primera administración de Donald Trump), las relaciones estaban rotas. Este anuncio permitió que volviera a haber embajada de Estados Unidos en suelo venezolano.

En cuanto a las sanciones a los altos funcionarios del régimen, se levantaron las que había sobre Rodríguez, por eso quedó afuera de la lista OFAC, también llamada lista Clinton.

Sumado a ello, agencias de noticias han informado que el gobierno norteamericano habría pedido que no se siguieran adelantando las investigaciones contra la presidenta interina relacionadas con presunta corrupción y lavado de activos.

The New Yorker publicó un reportaje que se centró en María Corina Machado, la líder opositora venezolana. Contó, por un lado, que, en medio de la emergencia por los terremotos, ella se comunicó con el secretario de Estado Marco Rubio, para decirle que debía volver a Venezuela.

“No te confíes”: el mensaje de Trump a Delcy

Sin embargo, el vuelo tuvo problemas logísticos y no pudo retornar al país. Para la administración Trump, el hecho de que ella esté en Venezuela podría llevar a una desestabilización.

El medio reveló que días antes de la operación, el equipo de Machado habría presentado un plan para restaurar la democracia en el país sudamericano, en el que no se contemplaba a Rodríguez.

Con respecto al futuro de Venezuela, se habla de que la fase inicial de estabilización ya se completó, por lo que vendrá la de recuperación con la industria petrolera como protagonista.

Los terremotos entonces habrían puesto sobre la mesa el papel del Rodríguez. “Deben preguntarse si es posible reconstruir el país con estas personas aún en el poder”, afirmó un analista en el informe.

Ahí entraría nuevamente el nombre de Machado. The New Yorker habló con una veterana activista, quien dijo: “Trump utiliza el caso de María Corina para mantener alerta a Delcy: no te confíes demasiado, porque en cualquier momento puedo enviarte a María Corina”.