Fiestas del Mar 2026: CortoCircuito presenta una agenda cultural alternativa en Santa Marta

Las Fiestas del Mar 2026 en Santa Marta se preparan para recibir una propuesta independiente y con profundo sentido de pertenencia a cargo del colectivo cultural CortoCircuito, que presentó oficialmente su agenda para esta edición ofreciendo un circuito de 17 actividades autogestionadas que se llevarán a cabo del 23 al 28 de julio.

Bajo el concepto curatorial 500+1, esta programación plantea mirar más allá de las fechas de conmemoración tradicional para centrar la mirada en el elemento vital de la región: el agua. Ríos, glaciares de la Sierra Nevada, manglares y playas se convertirán en el escenario principal de una propuesta cultural gratuita (salvo excepciones) que busca conectar a residentes y visitantes con la esencia samaria.

Una programación que descentraliza la cultura y recorre la ciudad

A diferencia de los circuitos tradicionales centrados exclusivamente en el Centro Histórico, CortoCircuito amplía la geografía festiva. La agenda llegará a sectores icónicos como Pescaíto, Los Cocos, Playa Blanca y el entorno del río Manzanares, promoviendo un flujo continuo de experiencias artísticas, gastronómicas y comunitarias.

La mayoría de las actividades serán gratuitas y con aforo limitado; mientras que algunas requerirán de inscripción previa. Entre la oferta de este año se encuentran:

Conversaciones y reflexiones: Espacios para debatir la realidad hídrica de la ciudad con paneles como “No hay agua en el tubo: Santa Marta, ciudad de grandes aguas, sin agua” o “Glaciar Tropical”.

Espacios para debatir la realidad hídrica de la ciudad con paneles como “No hay agua en el tubo: Santa Marta, ciudad de grandes aguas, sin agua” o “Glaciar Tropical”. Música y fiesta popular: La Barrioteca de Salsa en la emblemática Taberna de Manuelito (Pescaíto) y sesiones nocturnas como Serpiente de Ciénaga & Cumbia Revuelta.

La Barrioteca de Salsa en la emblemática Taberna de Manuelito (Pescaíto) y sesiones nocturnas como Serpiente de Ciénaga & Cumbia Revuelta. Arte, literatura y bienestar: Espacios de lectura en Vívolo Café, talleres de danza (MAREA: Corpografías del Agua), astrología y diseño en Tucurinca.

Espacios de lectura en Vívolo Café, talleres de danza (MAREA: Corpografías del Agua), astrología y diseño en Tucurinca. Conexión con la naturaleza y el deporte: Avistamiento de delfines y liberación de tortugas en Playa Blanca con la iniciativa Guardianes del Océano.

La Perlita: el hito de fantasía colectiva que hará historia en el desfile

Una de las grandes novedades de esta edición es el debut de La Perlita, una comparsa impulsada por CortoCircuito que llevará el primer performance colectivo de fantasía al tradicional desfile de las Fiestas del Mar el próximo 26 de julio.

Bajo la dirección artística de figuras como Nicole Bornacelli y Jorge Pinilla, la propuesta tomará la temática Thalassa Tecnicolor, inspirada en la personificación griega del mar e invitando a los participantes a crear personajes basados en la mitología marina y los destellos de luz bajo el agua.

Para consultar la programación completa puede visitar la cuenta oficial de Instagram del colectivo: @cortocircuito.co. Además, para sumarse a la comparsa Thalassa Tecnicolor podrá conocer más en www.somoslaperlita.co.