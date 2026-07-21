Gavi no se guardó nada y rompió el silencio tras la pelea con Leandro Paredes en la final del Mundial 2026

Gavi, Leandro Paredes y Eric García protagonizaron una fuerte pelea en la final del Mundial 2026.

Cuando el árbitro finalizó el encuentro, Eric y Leandro tuvieron un cruce verbal y el jugador de la 'albiceleste' lo ahorcó.

Además, unos segundos después, Gavi llegó al tumulto, empujó a Paredes y el argentino lanzó al suelo al mediocampista español.

Ese hecho ocasionó que la FIFA abriera una investigación formal para determinar si tiene que imponer sanciones.

Además, en medio de las celebraciones en su país, jugadores como Lamine Yamal y Fabián Ruiz han bromeado con que Leandro Paredes y Gavi tengan una pelea de boxeo en la próxima 'Velada del Año' organizada por Ibai Llanos.

Es así como el tema continúa siendo viral y, en medio de esa coyuntura, Gavi habló con los medios de comunicación y respondió si los jugadores de Argentina deberían ser sancionados. ¿Qué fue lo que dijo?

Así rompió el silencio Gavi tras su pelea con Leandro Paredes en la final del Mundial 2026

En la conversación con los medios, Gavi sostuvo que no debería haber sanciones para los jugadores argentinos.

"No, si te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero creo que también existe esa parte del fútbol que es un poco más violenta", manifestó Gavi, el campeón del mundo con España.

"Quizás lo más lógico sería expulsarle en el partido y ya está. Al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre", agregó.

Este fue el post de Gavi tras ser campeón del Mundial 2026

Luego de levantar la Copa del Mundo 2026, Gavi expresó su felicidad en las redes sociales:

RELACIONADO Así recibieron a Leandro Paredes tras perder la final del Mundial

"Que nadie me despierte de este sueño, el de un niño de Los Palacios y Villafranca que sueña con ganar la Copa del Mundo con su país jugando en el Pabellón Jesús Navas y, ahora, con 21 años, cumpliéndolo en Nueva York, con un grupo de animales que pasará a la historia y quedará para siempre en el recuerdo de todos", escribió.

"Le debo mucho a mucha gente, empezando por mi familia, a la Liara, al Betis, a toda la gente de La Masía que me acogió desde el primer día y a los entrenadores y los staffs del Barcelona que me hicieron crecer como futbolista y persona para llegar a poder ser campeón del mundo", añadió.