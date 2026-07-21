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Polémica mundial: Reconocido actor de Hollywood acusa a Argentina de racismo

La controversia ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales a favor del actor.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 21 de 2026
03:38 p. m.
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El galardonado actor estadounidense reposteó un mensaje en sus redes sociales en el que tilda a la nación sudamericana como uno de los países más racistas del mundo. La publicación generó una fuerte ola de indignación y debate en plataformas digitales.

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue generando repercusiones fuera de las canchas. Tras la derrota de la selección argentina ante España en la gran final, la conversación pública dio un giro inesperado debido a una controversial publicación realizada por el renombrado actor de Hollywood Samuel L. Jackson.

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A través de sus historias de Instagram, el intérprete de 77 años compartió una captura de pantalla procedente de la organización SEC Black Alumni Network. El gráfico venía acompañado por una petición explícita orientada a los aficionados afrodescendientes:

"Estimada comunidad negra: Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista."

Esta fue la publicación de Samuel Jackson donde se acusa a Argentina de racismo

El elemento que terminó de encender la controversia fue la inclusión de la fotografía del personaje Stephen Warren —interpretado por el propio Jackson en la película de Quentin Tarantino Django Sin Cadenas (2012)—.

En la cinta, Stephen representa al esclavo doméstico que colabora activamente con los opresores blancos.

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Al colocar la imagen junto a la frase "Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como te ves para mí", el actor envió un mensaje crítico dirigido a los fanáticos afroamericanos que respaldaban al conjunto sudamericano.

La respuesta de los internautas no se hizo esperar. En cuestión de horas, los comentarios en las plataformas digitales del actor se contaron por miles, con un marcado contraste entre posiciones:

Cientos de usuarios criticaron al actor acusándolo de «hablar desde el desconocimiento» de la demografía y la historia del país, o de proyectar problemas de segregación propios de la historia estadounidense.

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