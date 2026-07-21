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Nueva EPS tendrá 60 días para diseñar un plan que le permita superar los incumplimientos de tutelas

El plan deberá ser presentado ante los jueces de primera instancia “ante quienes cursen incidentes de desacato derivados del incumplimiento de órdenes de tutela”.

Foto: Nueva EPS
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Noticias RCN

julio 21 de 2026
04:31 p. m.
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En respuesta a la acción de tutela interpuesta por una exfuncionaria de Nueva EPS que, entre junio y septiembre de 2025, se desempeñó como gerente regional noroccidente, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la entidad promotora de salud con mayor número de usuarios diseñar en un plazo máximo de 60 días un plan para superar todos los incumplimientos de tutelas por la no prestación de servicios y la no entrega de medicamentos a sus pacientes.

En concreto, el alto tribunal ordena al agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Salud que:

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“En un plazo máximo de 60 días contados a partir de la notificación de esta providencia, presenten a los jueces constitucionales de primera instancia ante quienes cursen incidentes de desacato derivados del incumplimiento de órdenes de tutela por parte de Nueva EPS un plan de acción institucional que contenga una relación de medidas concretas orientadas a superar, gradualmente, el cumplimiento de las órdenes de tutela dictadas en contra de Nueva EPS, asumiendo institucionalmente las obligaciones derivadas de los fallos incumplidos”.

¿Qué casos tendrán una repuesta prioritaria, de acuerdo con la Corte Suprema?

De acuerdo con el acta del máximo tribunal, presentado el plan de Nueva EPS a los jueces con los que curse incidentes de desacato, “deberá priorizarse el cumplimiento de los servicios de salud requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial protección constitucional”.

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Según la demandante, cuando le fue asignada la representación legal para efectos de suscribir contestaciones de acciones de tutela e incidentes de desacato encontró que sus nuevas responsabilidades no incluían facultades de mando, recursos o un manejo presupuestal para materializar las órdenes que impartían los jueces en materia de salud a Nueva EPS.

En entrevista con Noticias RCN a inicios de 2026, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz advirtió que, entonces, Nueva EPS tenía 120.000 correos relacionados con acciones de tutela por revisar; fallos judiciales que ordenaban a la entidad promotora de salud garantizar los derechos de sus pacientes.

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