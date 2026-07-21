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Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso

El producto ofrece beneficios para bajar de peso y reducir la gastritis, pero no tiene respaldo que los garantice.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

julio 21 de 2026
05:28 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó por la venta de un producto que supuestamente ayuda a eliminar grasa corporal, bajar de peso y demás beneficios.

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Se trata de Linaza Canadiense, Té Verde y Chía, de la marca Fibra Plan; la cual ofrece también fortalecer el sistema inmunológico, bajar el colesterol, mantener en niveles estables los triglicéridos y la glucosa, y eliminar la gastritis.

¿Cuál es el producto?

Al momento de revisar con lupa, el Invima encontró que el registro sanitario que tiene, el RSA 19320410, era falso, dado que nunca había sido otorgado por la entidad. En ese orden de ideas, se concluyó que incumplía con las normas sanitarias.

Además, se corroboró que los beneficios no cuentan con un respaldo especialista, por lo que su comercialización es un peligro para los pacientes. Por eso, se le hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de comprarlo.

Foto: Invima.
Foto: Invima.

“El Invima recuerda que los alimentos no pueden promocionarse con propiedades preventivas, curativas o terapéuticas sin autorización sanitaria”, explicó Daniel Espinosa, coordinador del grupo técnico de vigilancia epidemiológica de alimentos y bebidas de la entidad.

¿Qué le recomendó el Invima a la población y las autoridades?

Si una persona compró el producto, debe suspender de inmediato su consumo y dirigirse a las autoridades competentes para dar el aviso. Un dato clave es que los alimentos no pueden publicarse con propiedades preventivas, curativas y terapéuticas, pasándose por encima de las normas.

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Aparte del mensaje a los habitantes, la entidad también se refirió a las autoridades locales, concretamente las secretarías de salud. Deben fortalecer la inspección, vigilancia y control de este producto; y así evitar que se siga vendiendo.

Por último, el instituto indicó que seguirá revisando los productos que cada día se venden a lo largo del país en aras de evitar la comercialización de aquellos que sean fraudulentos.

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