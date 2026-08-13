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Gremio empresarial pide verificar donaciones tras la emergencia en el país: así puede hacerlo

Diariamente, el sector privado verifica y publica las cuentas bancarias validadas para evitar fraudes durante la crisis.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
06:19 p. m.
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El sector empresarial colombiano ha intensificado sus esfuerzos de solidaridad ante la emergencia que atraviesa el país, coordinando recursos y estableciendo mecanismos verificados para canalizar la ayuda hacia las zonas más afectadas.

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Gremio empresarial pide verificar donaciones tras la emergencia en el país

Así lo manifestó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, en declaraciones recientes donde detalló las acciones emprendidas por el sector privado.

"El sector privado siempre ha sido resiliente y no solamente genera empleo, va más allá, genera progreso", afirmó Lacouture, destacando que un empleo no es únicamente un ingreso económico, sino también una herramienta de movilidad social que permite a las personas y sus familias acceder a educación y crecimiento laboral.

La Cámara Colombo Americana y los gremios agrupados en Aliadas han optado por trabajar con fundaciones establecidas en lugar de crear nuevas estructuras. "No hemos creado una nueva fundación, no hemos creado un nuevo espacio, una nueva cuenta. Lo que estamos haciendo es, con lo que ya está validado, cómo contribuimos para generar impacto", explicó la representante empresarial.

Entre las organizaciones que están recibiendo apoyo se encuentran la Fundación TAP y Colombia Unida, a través de las cuales múltiples empresas están aportando alimentos, primeros auxilios, colchones, plantas eléctricas y retroexcavadoras, entre otros recursos esenciales.

Ante la preocupación por posibles fraudes, Lacouture hizo un llamado a verificar las donaciones. “Lastimosamente en las tragedias también están las personas que sacan lo mejor, pero también hay otras que sacan lo peor".

Para facilitar la transparencia, se ha habilitado la plataforma www.amchamcolombia.co, donde se puede consultar información actualizada sobre las necesidades en cada territorio y las cuentas bancarias validadas tanto a nivel nacional como internacional.

La representante también aseguró que “lograr salvar vidas en este momento es lo más importante, pero también tenemos que empezar a pensar en los siguientes días”, señaló, advirtiendo sobre el riesgo de que la solidaridad disminuya con el tiempo.

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Según Lacouture, se requieren al menos cuatro años para reconstruir las áreas afectadas y ayudar a quienes hoy no tienen nada.

Los desafíos planteados incluyen continuar atrayendo donaciones económicas y en especies, y reconstruir los territorios de manera óptima mediante inversión coordinada.

"Trabajemos mancomunadamente entre todos para poder construir y atraer esa inversión a los territorios que hoy necesitan cada vez más", concluyó.

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