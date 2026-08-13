Tolima en alerta máxima: 39 incendios forestales activos en 18 municipios

El departamento del Tolima enfrenta una jornada crítica de la temporada de incendios forestales, con 39 emergencias activas en 18 municipios.

La Gobernación, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, coordina acciones con organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidad y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para contener las llamas.

Operaciones aéreas en puntos críticos

La Gobernación informó que dos aeronaves AT-802 de la Policía Nacional realizan descargas de agua con retardante en San Luis y Guamo, considerados los sectores más afectados.

RELACIONADO Sujeto admite haber causado el peor incendio reciente de los Estados Unidos

Desde el aeropuerto Perales, bomberos aeronáuticos apoyan el abastecimiento de las aeronaves, con capacidad para cargar cerca de 400 galones de agua en un minuto y medio.

Municipios en alerta y coordinación institucional

San Luis, Ortega, Guamo, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras cuentan con apoyo aéreo, mientras Alvarado permanece bajo declaratoria de calamidad pública. Los demás municipios mantienen equipos terrestres desplegados.

La Gobernación destacó el trabajo conjunto de comunidades, bomberos, organismos de socorro, Policía y Ejército. Aunque la situación continúa siendo crítica, la articulación institucional y el refuerzo aéreo permiten avanzar en la mitigación de los incendios.