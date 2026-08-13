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Tolima en alerta máxima: 39 incendios forestales activos en 18 municipios

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, evalúa la posibilidad de declarar calamidad pública en todo el departamento por la emergencia.

Foto: Gobernación del Tolima

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
05:04 p. m.
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El departamento del Tolima enfrenta una jornada crítica de la temporada de incendios forestales, con 39 emergencias activas en 18 municipios.

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La Gobernación, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, coordina acciones con organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidad y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para contener las llamas.

Operaciones aéreas en puntos críticos

La Gobernación informó que dos aeronaves AT-802 de la Policía Nacional realizan descargas de agua con retardante en San Luis y Guamo, considerados los sectores más afectados.

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Desde el aeropuerto Perales, bomberos aeronáuticos apoyan el abastecimiento de las aeronaves, con capacidad para cargar cerca de 400 galones de agua en un minuto y medio.

Municipios en alerta y coordinación institucional

San Luis, Ortega, Guamo, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras cuentan con apoyo aéreo, mientras Alvarado permanece bajo declaratoria de calamidad pública. Los demás municipios mantienen equipos terrestres desplegados.

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La Gobernación destacó el trabajo conjunto de comunidades, bomberos, organismos de socorro, Policía y Ejército. Aunque la situación continúa siendo crítica, la articulación institucional y el refuerzo aéreo permiten avanzar en la mitigación de los incendios.

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