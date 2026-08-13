Así puede ser voluntario y ayudar tras el terremoto en Colombia

Estas organizaciones tienen abiertas convocatorias para quienes quieran apoyar la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

La emergencia dejó afectaciones en diferentes regiones del país y motivó la creación de nuevas redes de apoyo. Quienes tengan tiempo, conocimientos o disposición para colaborar pueden encontrar opciones de voluntariado con distintos requisitos y modalidades.

¿Dónde se puede hacer voluntariado tras el terremoto?

Una de las alternativas es Terremoto Colombia, plataforma ciudadana que conecta reportes, recursos y equipos de respuesta. El registro se realiza mediante un formulario en el que se solicita información como nombre, teléfono, qué puede aportar la persona y desde qué zona está disponible para ayudar.

La iniciativa señala que su equipo de coordinación contactará a los inscritos en las horas siguientes al registro. Se trata de una opción enfocada en facilitar la conexión entre personas disponibles y las necesidades que surjan durante la emergencia.

Otra posibilidad está en la Corporación El Minuto de Dios, que habilitó un formulario para recibir postulaciones. Los interesados deben informar los días y horarios en los que tienen disponibilidad.

La organización busca personas para apoyar en diferentes regiones afectadas y plantea una alternativa para quienes quieren participar sin necesariamente asumir un proceso de formación de varios meses.

¿Cómo inscribirse como voluntario en la Cruz Roja?

La Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, también tiene abierta una convocatoria, aunque con características diferentes. El Ciclo IV de su programa de voluntariado recibe inscripciones hasta el 1 de septiembre de 2026 y está dirigido exclusivamente a personas en Bogotá.

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Entre los requisitos establecidos están ser mayor de 14 años, trabajar o estudiar y disponer del tiempo necesario para cumplir con el proceso.

La formación contempla cuatro meses de compromiso, con actividades los sábados de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. y los domingos de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En este caso, el proceso tiene costos: la inscripción vale $148.000 y el curso de formación $345.000. Estos valores no incluyen uniforme ni otros gastos adicionales que debe asumir el aspirante.

Las tres opciones tienen enfoques distintos. Mientras Terremoto Colombia y El Minuto de Dios permiten canalizar apoyo ante las necesidades de la emergencia, la convocatoria de la Cruz Roja apunta a una preparación más estructurada para quienes buscan convertirse en voluntarios.

La elección dependerá de la disponibilidad, el lugar desde donde pueda colaborar cada persona y el tipo de participación que esté dispuesta a asumir.