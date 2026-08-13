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Damnificados por el terremoto en Cali tendrán este beneficio para viajar gratis en el MÍO

Afectados por el terremoto en Cali podrán recibir la devolución del 100 % de los pasajes del MÍO. Conozca cómo acceder y hasta cuándo aplica.

Foto: dale!

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
06:10 p. m.
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Los usuarios del MÍO en Cali podrán acceder durante un mes a un beneficio que busca aliviar los gastos de transporte tras la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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dale!, la billetera digital de Grupo Aval, anunció que devolverá el 100% del valor de los pasajes a quienes cumplan con las condiciones establecidas.

La iniciativa funcionará mediante cashback y estará disponible desde este jueves 13 de agosto hasta el próximo 13 de septiembre de 2026.

¿Cómo recibir la devolución del 100 % de los pasajes del MÍO?

El beneficio está dirigido a los usuarios de dale! en Cali que paguen sus viajes en el sistema MÍO utilizando la Tarjeta Débito dale!. De esta manera, el valor utilizado para pagar el pasaje será devuelto posteriormente mediante cashback.

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La compañía explicó que la medida busca facilitar los desplazamientos de los ciudadanos durante la emergencia, especialmente para quienes necesitan movilizarse para encontrarse con sus familias, acceder a ayudas o continuar desarrollando actividades esenciales.

“Sabemos que muchas familias están atravesando momentos difíciles. Queremos acompañarlas con acciones concretas que les faciliten su día a día. Por eso decidimos devolver el valor de los pasajes del MIO pagados con la Tarjeta Débito dale!, para que movilizarse no represente una preocupación adicional en medio de esta emergencia”, afirmó José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!.

¿Hasta cuándo estará disponible el beneficio en Cali?

La devolución estará vigente entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, por lo que los usuarios tendrán un mes para aprovechar la iniciativa.

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Es importante tener en cuenta que no se trata de viajes gratuitos directamente al ingresar al MÍO. El usuario deberá pagar inicialmente el pasaje utilizando su Tarjeta Débito dale! y posteriormente recibirá la devolución correspondiente a través del mecanismo de cashback.

La iniciativa hace parte de las medidas anunciadas para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. El beneficio está sujeto a los términos y condiciones establecidos por dale!.

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