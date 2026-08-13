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Valle del Cauca, Caldas y Chocó tendrán 70 puntos de conectividad satelital gratis tras el terremoto

Indra Group desplegará los puntos de conectividad y la empresa HispaSat instalará los equipos para restablecer comunicaciones sin costo.

Valle del Cauca, Caldas y Chocó tendrán 70 puntos de conectividad satelital gratis
Foto: AFP / diseñada por Magnific

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
05:49 p. m.
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La recuperación de comunicaciones en las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado 10 de agosto comenzará a materializarse con el despliegue de más de 70 puntos de conectividad satelital gratuita.

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La iniciativa de Indra Group, a través de su empresa HispaSat, busca restablecer las comunicaciones en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas y Chocó, mientras se evalúa extender el servicio a Risaralda.

La ubicación de los puntos de conectividad se está definiendo de manera articulada con las autoridades nacionales y territoriales, de acuerdo con las necesidades identificadas en terreno y las dificultades de conectividad registradas después del sismo.

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¿Cómo funcionarán los puntos de conectividad satelital gratis?

La instalación de estos equipos no tendrá costo para el Estado y contempla la habilitación de zonas Wi-Fi gratuitas que permitirán a los habitantes de los sectores priorizados volver a comunicarse con sus familias.

Asimismo, el restablecimiento de las comunicaciones facilitará el trabajo de las autoridades y organismos encargados de atender la emergencia.

Desde las primeras horas posteriores al terremoto, Indra Group estableció contacto con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades de los departamentos afectados para identificar necesidades en las que la tecnología pudiera contribuir a la respuesta humanitaria.

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Indra Group entregará tecnología en las zonas devastadas por el terremoto

En Valle del Cauca, la atención contará además con apoyo tecnológico aéreo para identificar la magnitud de los daños. Drones equipados con cámaras ópticas de alta resolución sobrevolarán las áreas afectadas para obtener imágenes detalladas que servirán como insumo para evaluar infraestructura, identificar zonas críticas y apoyar la toma de decisiones.

Para esta operación también se movilizarán pilotos certificados y los equipos tecnológicos necesarios, garantizando la calidad y precisión de la información recopilada.

La compañía también estudia la implementación de herramientas tecnológicas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales para la identificación de daños estructurales, cambios y diferencias sobre el territorio.

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