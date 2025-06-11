Guaduas, la tierra de Policarpa que ahora se juega la vida por el deporte

En Guaduas —sí, la misma tierra donde nació Policarpa Salavarrieta, la heroína que no se dejó amedrentar ni por el imperio español— hoy se escuchan gritos, pero no de revolución: son los del público celebrando un triple, un punto en voleibol o un gol de futsal.

Este municipio patrimonio histórico de Colombia, que siempre ha cargado con el orgullo de su pasado heroico, ahora suma otro título que se gana a punta de sudor, esfuerzo y amor por el deporte: el de ser una naciente capital deportiva del departamento.

De la independencia al espíritu deportivo

Porque aquí, entre cascos coloniales, calles empedradas y murales de “La Pola”, el balón no deja de botar. En lo corrido del año, Guaduas ha sido sede de torneos locales, regionales y nacionales que van desde los Juegos Intercolegiados hasta el Torneo Nacional Máxi 1.80, pasando por campeonatos comunales, el Torneo Nacional de Baloncesto del Club Vigua, competencias de voleibol, futsal y hasta taekwondo.

Los escenarios deportivos del casco urbano —la Cancha Municipal Francisco de Paula Santander, el Polideportivo del barrio Policarpa Salavarrieta, la cancha de Villa de Guaduas, el Polideportivo del barrio Diana Turbay, y otros— se han convertido en templos donde no se reza, pero se suda con devoción.

Y no solo eso: Guaduas también corre con el corazón, literalmente. En el año ya se han realizado más de dos carreras de fondo, incluida la tradicional Carrera Samperina, que rinde homenaje al histórico colegio Miguel Samper Agudelo. Una competencia que mezcla las piernas de acero con la nostalgia educativa.

El impulso viene del pueblo

Pero el impulso deportivo de Guaduas no viene únicamente del gobierno municipal. Detrás de cada balón, de cada pedalazo y de cada salto hay empresarios locales, entrenadores y jóvenes apasionados que decidieron hacer del deporte una causa común. Una especie de revolución guaduense del siglo XXI, pero con uniformes deportivos y sin pólvora.

No es casualidad que de esta tierra también hayan salido glorias del ciclismo como Adolfo Rico, ni que hoy pedaleen por las rutas nacionales Esteban y Juan Diego Guerrero, dos hermanos que siguen demostrando que el talento guaduense no se detiene ni en subida. Ni hablar de los colores, sentimientos y felicidad que se vive con el ¡BiciFest!, un festival de bicicletas en el que pasar por la meta es solo una anécdota; la proeza está en ser creativo y, sobre todo, feliz.

Guaduas, listo para recibir a todos

Y como buen municipio que sabe que el deporte atrae visitantes, Guaduas ya cuenta con una red hotelera, gastronómica y turística de primera, capaz de atender desde el ciclista más hambriento hasta la familia que llega con sombrero y cámara a tomar mil fotos del casco histórico. Así que entre carrera y torneo, nadie se queda con hambre… ni sin cama, ni sin un buen café para ver los partidos al amanecer.

Guaduas, que alguna vez fue símbolo de independencia, hoy inspira con otra clase de libertad: la que se siente al competir, al trabajar en equipo y al saber que el deporte une más que cualquier discurso. Quizás si Policarpa viviera, cambiaría su banda tricolor por una camiseta y estaría en primera fila gritando: “¡Vamos Guaduas!”.