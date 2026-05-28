¡Dura pérdida! Murió reconocido periodista deportivo de Colombia

El periodismo deportivo se encuentra de luto en Colombia debido a que falleció un reconocido comunicador de Antioquia.

Guillermo León Zapata Montoya, que fue un apasionado del desarrollo del deporte, trabajó durante más de 30 años en 'Wbeimar lo dice', se desempeñó como decano y profesor universitario y fundó el club formativo Boca Juniors de Bello, murió a sus 65 años.

Aunque aún no se ha conocido la causa exacta de su muerte, sí se informó que tuvo problemas de salud durante los últimos días y tuvo que ser internado en la Clínica Las Américas, en Medellín.

Su muerte fue confirmada por el programa 'Wbeimar lo dice', en el que Guillermo León Zapata dejó una huella imborrable.

Este fue el mensaje de luto de 'Wbeimar lo dice' tras la muerte del periodista Guillermo León Zapata Montoya

En las redes sociales de 'Wbeimar lo dice' se destacó el profesionalismo de Guillermo León Zapata y se le envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

"El periodista Guillermo León Zapata entregó su alma al creador. Fue jefe de redacción de 'Wbeimar lo dice' durante 30 años, exdecano de Comunicación Social y vicerrector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid", se expresó.

"Fue ejemplo de superación y culminó un doctorado en Francia. Gran profesional, compañero, amigo y deja un legado imborrable en Antioquia. A Tere, sus hijos y nietos, va nuestro abrazo desde el alma", se añadió.

El Club Boca Juniors de Bello, fundado por el periodista Guillermo León Zapata, también lamentó su muerte

En una sentida publicación, el Club Boca Juniors de Bello destacó la lucha constante de Guillermo León Zapata por la evolución del deporte.

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"Hay personas que no son dueñas de un capítulo de vida, son el libro completo. Hoy Guillermo León Zapata Montoya, fundador y dueño de este club, ha partido para siempre. Tras una lucha con su salud, hoy perdió la guerra luego de librar tantas batallas", se precisó.

"Este club es lo que es gracias a su terquedad por querer brindar a los jóvenes oportunidades en medio de una sociedad que siempre presenta otros caminos. Gracias a su pensamiento, muchos jóvenes hoy son excelentes seres humanos. Su voz en el deporte y en el estudio fue lo que permitió que pudieran orientarse. Hoy Antioquia despide a un grande, de pensamientos sociales y de enorme inteligencia", se concluyó.