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Luto en Colombia: se confirmó la muerte de reconocido periodista

El periodista falleció en la madrugada de este jueves 28 de mayo de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 28 de 2026
03:26 p. m.
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En las últimas horas se confirmó la muerte de un destacado periodista del Valle del Cauca.

Edgar Buitrago, el director y dueño del diario La Razón, falleció en la madrugada de este 28 de mayo de 2026.

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Buitrago se destacó por ser un periodista con más de cuatro décadas de trayectoria. Su camino profesional inició en 1980, en Radio Palmira, y, posteriormente, tuvo paso por varias de las emisoras y los medios escritos más importantes de Cali.

Este reconocido periodista se dedicó a cubrir temas relacionados con la corrupción y tuvo que ser protegido por la Fundación para la Libertad de Prensa debido a que intentaron atentar contra su vida en el 2007.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó la muerte del periodista Edgar Buitrago

En sus redes sociales, Alejandro Eder destacó el legado del periodista Edgar Buitrago y le envió mensajes de fortaleza a sus seres queridos.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Edgar Buitrago, director del diario La Razón. Hoy despedimos a un hombre que dedicó su vida al periodismo con compromiso, rigor y vocación de servicio. Edgar deja una huella imborrable en los medios de comunicación y en las comunidades a las que acompañó y visibilizó a través de su trabajo", comenzó redactando el mandatario.

"A sus familiares, amigos, colegas y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias en este difícil momento", concluyó.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, también lamentó la muerte del periodista Edgar Buitrago

Después de que se confirmó la muerte del periodista Edgar Buitrago, la gobernadora Dilian Francisca emitió un sentido mensaje.

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"Hoy despedimos con tristeza a Edgar Buitrago, un hombre que dedicó su vida al periodismo y a informar con responsabilidad a los vallecaucanos. Su partida deja un gran vacío en los medios de comunicación de nuestra región", puntualizó.

"Como director del diario La Razón, dejó un valioso legado de independencia, rigor y objetividad al servicio de la información y de los ciudadanos. Expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a todo el equipo de trabajo en este difícil momento", concluyó.

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